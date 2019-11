Dominika Cibulkova si ritira

Dominika Cibulkova ha deciso di ritirarsi. La notizia è stata confermata dalla 30enne di Bratislava attraverso il sito ufficiale della WTA, in cui annuncia anche l’uscita del suo libro biografico “Tennis is my Life”. Queste le sue parole: “Quando decisi di giocare a tennis come Pro, molti mi dicevano “No, sei troppo piccola, non ce la farai”. Ho sentito queste parole per tutta la mia carriera, e visti i miei risultati tutto è stato ancor più incredibile. Ho maturato questa decisione da tempo, già dopo il match contro Azarenka a Miami avevo pensato che potesse esser stato il mio ultimo. Sentivo da tempo dentro di me la fatica per una carriera durissima, tra allenamenti, viaggi, lo stress degli incontri, con il mio tennis non mi sono mai risparmiata in campo. Ho raggiunto molti più obiettivi di quelli che potevo sognare all’inizio del mio viaggio nel tennis, quindi non ho rimpianti”.

Dotata di un tennis potente in spinta nonostante un fisico tutt’altro che imponente (i dati della sua biografia riportano 161 cm per 55 kg), sarà ricordata per un dritto efficace ed una grinta da lottatrice vera. Vanta come best ranking in n.4 raggiunto il 20 marzo 2017.

Il suo risultato più importante è la vittoria alle Wta Finals 2016, un successo a sorpresa visto che Dominika era al debutto al Masters di fine anno (come lei vinsero le Finals alla prima apparizione Serena Williams, Maria Sharapova e Petra Kvitova). Oltre al Masters, Dominika vanta la finale agli Australian Open 2014, la semifinale a Roland Garros 2009, i quarti a US Open 2010 e tre quarti di finale a Wimbledon (2011, 2016, 2018).

In carriera ha vinto 8 titoli WTA su 21 finali disputate.

“Il finale del 2016 resterà il mio ricordo più bello, non solo la vittoria a Singapore ma anche come ci sono arrivata, vincendo a Linz e quindi rimontando da 0-2 nel round robin. Perché ho deciso di scrivere un libro? Per raccontare la mia storia, fatta di lavoro e fatica ma ottenendo il successo. Spero che possa essere di ispirazione per tutte le donne (e uomini) che credono nelle proprie potenzialità, anche quando intorno non senti l’incoraggiamento da parte degli altri nel seguire le tue proprie scelte. E’ un libro onesto, scritto insieme ad un romanziere. Cosa farò adesso? Ancora non so, di sicuro coltiverò la mia passione per la moda. Mi piace molto comprare abiti, cambiare look, e quando esco di casa faccio una foto allo specchio dell’ascensore per vedere come sto, mi diverto a condividere sui social questi scatti”.

Quest’anno aveva giocato pochi tornei, fermandosi dopo la sconfitta all’esordio a Roland Garros.

Marco Mazzoni

@marcomazz