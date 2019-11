ATP Finals 2019: Roger Federer supera Matteo Berrettini in due set

Roger Federer batte in due set Matteo Berrettini e si giocherà il tutto e per tutto contro Novak Djokovic nella sfida decisiva del Gruppo Borg per la qualificazione alle semifinali.

Lo svizzero ha sconfitto in due set l’azzurro con il risultato di 76 (2) 63 dopo 1 ora e 17 minuti di partita.

Nel primo set Matteo sul 5 a 6, 30-40, annullava l’unica palla break concessa nel parziale (ed era anche un set point) e si andava al tiebreak.

Nel tiebreak l’azzurro andava sotto per 1 a 3, poi per 2 a 4, prima di perdere il tiebreak per 7 punti a 2, commettendo anche un doppio fallo sul 2 a 4 e subendo un ace nel punto seguente.

Nel secondo set il tennista romano nel primo game cedeva a 0 il turno di battuta.

Sul 3 a 4 Matteo, dal 15-40, mancava l’appuntamento con tre palle break e poi nel gioco successivo cedeva per la seconda volta nel set il servizio perdendo la partita per 6 a 3.

La partita punto per punto



ATP Nitto ATP Finals Roger Federer [3] Roger Federer [3] 7 6 Matteo Berrettini [8] Matteo Berrettini [8] 6 3 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 R. Federer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 R. Federer 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 R. Federer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 2*-1 3*-1 4-2* 5*-2 df 6*-2 ace 6-6 → 7-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 R. Federer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 5-5 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Federer 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Federer 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0