ATP Finals: La prima di Stefanos Tsitsipas. Rafael Nadal fuori condizione perde in due set da A. Zverev

Per conquistare la prima vittoria alle ATP Finals Stefanos Tsitsipas (ATP 6) ha dovuto sfatare il tabù di Daniil Medvedev (4). Nei 5 precedenti tra i due si era infatti sempre imposto il russo, che questa volta ha invece dovuto arrendersi di fronte alla prova maiuscola del greco, vittorioso per 7-6 (7/5) 6-4 in 1h42′.

Malgrado i due protagonisti fossero all’esordio al Master di fine anno, il match è stato di alto livello e decisamente avvincente. Alla fine a far pendere l’ago della bilancia dalla parte di Tsitsipas è stata la sua maggior freddezza nei momenti cruciali.

La prima giornata delle ATP Finals si è conclusa con la sorprendente vittoria di Alexander Zverev (ATP 7) su Rafael Nadal (1). Dopo 5 sconfitte su 5 nei precedenti scontri diretti, il tedesco è finalmente riuscito ad avere la meglio sullo spagnolo grazie a un servizio devastante e più in generale ad una prestazione di alto livello che gli ha consegnato un netto successo per 6-2 6-4 in 1h24′.

Capire quanto i recenti problemi agli addominali abbiano influenzato il numero 1 del mondo è difficile, resta il fatto che dopo un anno tribolato, il tedesco sembra essere riuscito a riavvolgere il nastro del tempo e a tornare indietro di 12 mesi, quando fu proprio lui a protarsi a casa l’ultimo titolo dell’anno. Nella seconda giornata del Gruppo Agassi (prevista mercoledì) Zverev affronterà Stefanos Tsitsipas (6), mentre Nadal concederà la rivincita della finale degli US Open a Daniil Medvedev (4), in un match praticamente da dentro o fuori.