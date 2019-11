WTA 125 Taipei: Il Main Draw. Nessuna italiana ai nastri di partenza

(1) Kovinic, Danka vs (WC) Chong, Eudice

Fett, Jana vs Radwanska, Urszula

Plipuech, Peangtarn vs Okamura, Kyoka

Shinikova, Isabella vs (7) Schoofs, Bibiane

(3) Diatchenko, Vitalia vs Raina, Ankita

Ozaki, Risa vs Rakhimova, Kamilla

Lee, Ya-Hsuan vs Muramatsu, Chihiro

Cepelova, Jana vs (5) Martincova, Tereza

(8) Tomova, Viktoriya vs Bandecchi, Susan

(WC) Garland, Joanna vs (WC) Yang, Ya Yi

Jakupovic, Dalila vs Qualifier

Hesse, Amandine vs (4) Hon, Priscilla

(6) Juvan, Kaja vs Qualifier

Rodionova, Arina vs Bains, Naiktha

(WC) Hsu, Ching-Wen vs Qualifier

Qualifier vs (2) Babos, Timea