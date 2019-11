Itf Solarino: Tatiana Pieri in finale

La finale dell’Archigen Cup W15 di Solarino parlerà italiano.

Battendo Federica Bilardo, la testa di serie numero uno del torneo Tatiana Pieri si è assicurata l’accesso alla finale dell’ITF WorldTennis Tour Solarino W15. La semifinale del singolare si è conclusa dopo oltre due ore di match, interrotto anche a causa della pioggia che ha accompagnato inizialmente l’incontro. Pieri affronterà la svizzera Bojana Klincov, che ha eliminato Maria Masini 6-1 6-0 nella prima semifinale giocata in mattinata allo Zaiera Tennis.

“Giocavo contro una delle mie migliori amiche – commenta Pieri a fine match – è andata bene. Ho perso il primo set perché ho dovuto gestire un campo ancora troppo bagnato, e perché la mia avversaria ha giocato bene. Quando ci siamo fermate per la pioggia ho rimesso le idee in ordine e l’ho portata a casa. Ho giocato in maniera più solida, sono stata più aggressiva, giocando anche sotto rete. Riguardo la finale di domani – dichiara la testa di serie dell’Archigen Cup – non conosco bene Klincov, ho visto qualche scambio nella semifinale che ha giocato contro Masini, ma saprò proporre il mio gioco ed eventualmente adattarlo se non dovesse da subito risultare vincente contro di lei”.

Nel doppio è stata la coppia composta dall’inglese Anna Popescu e l’olandese Isabelle Haverlag ad aggiudicarsi la finale battendo la coppia italiana composta da Anastasia Piangerelli e Maria Masini 6-3 6-1.

LE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA

Claudio Drago (vice presidente Fit Sicilia): “Gli Internazionali a Solarino sono una grande occasione per la Sicilia, una soddisfazione per chi ama il tennis. Ricordiamo che questo torneo è il secondo più importante nella regione, ci auguriamo quindi ci sia un grande risultato sportivo e di immagine per una Sicilia affamata di attività di un certo livello. È una soddisfazione portare nella Città di Solarino e nella provincia di Siracusa un’attività così corposa”.

Renato Morabito (direttore ITF Wolrd Tennis Tour Solarino): “Cerchiamo di migliorarci sempre. Per quel che riguardo l’attività di quest’anno non registriamo nulla di nuovo: le prime due settimane si svolgerà un torneo da 15 mila dollari che rappresenterà un entry level verso il tennis professionistico, mentre nelle seconde inauguriamo un filone di tornei con un montepremi da 25 mila dollari. Non è solo un impegno economico maggiore, ma un fattore che innalza il livello del tennis che andremo a vedere. Avremo giocatrici fra le prime 100 del mondo, Kirstern Flipkens e Monica Niculescu, solo alcuni nomi. Quest’anno il livello è talmente alto che il “taglio” esclude giocatrici al di sotto delle posizioni numero 200 del mondo”.

Sebastiano Scorpo (sindaco di Solarino): “Ringrazio la direzione per l’occasione data alla nostra comunità, gli Internazionali di Solarino sono ormai un appuntamento fisso. Sei edizioni sono state già fatte e nel futuro ne potranno arrivare altre, perché eventi del genere sono un’occasione per conoscere la nostra piccola comunità attraverso questo evento che è diventato un fiore all’occhiello per il territorio”.

Gianpaolo Monaca (comandante Vigili Urbani Comune di Solarino: “Come Forze dell’Ordine siamo a disposizione per venire incontro a tutte le esigenze anche dell’utenza portata dallo svolgimento degli Internazionali a Solarino e ci auguriamo possano avere un felice soggiorno qui in città, al di là dell’evento sportivo. Questo è un territorio accogliente”.

Tutte le gare dell’ITF WorldTennis Tour di Solarino sono ad ingresso gratuito.