Jannik Sinner dopo la finale alle Next Gen ATP Finals: ““Ho provato a fargli un regalo oggi, e ci sono riuscito. Questo pubblico è meraviglioso, siete fantastici”

Jannik Sinner : “Ho provato a fargli un regalo oggi, e ci sono riuscito. Questo pubblico è meraviglioso, siete fantastici.

Certo con l’aiuto del coaching ai cambi campo devo dire che sembra tutto un po’ più semplice.

De Minaur arriva da una grande stagione, perciò non sarà semplice. Io comunque cercherò di fare del mio meglio”.

Credo che nel tennis devi essere tu da solo a cavartela. Non siamo noi giocatori che decidiamo le regole, quindi se questa innovazione dovesse entrare a far parte della vita del circuito, ok, ma io preferirei di no”.