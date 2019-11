Fed Cup, Australia-Francia: Tomljanovic e Mladenovic apriranno la finalissima

E’ tutto pronto alla RAC Arena di Perth per la finale di Fed Cup tra Australia e Francia. Alja Tomljanovic farà il suo debutto nella competizione con la maglia della sua nuova Nazionale (ha già giocato undici incontri in carriera, tra singolare e doppio, per la Croazia): nel primo incontro di giornata, in programma domani alle 4 del mattino ora italiana (le 11 locali), affronterà Kristina Mladenovic. A seguire toccherà alla numero uno del ranking mondiale, Ashleigh Barty, che se la vedrà con Caroline Garcia.

Si proseguirà poi domenica, sempre a partire dalle ore 4 italiane, con i singolari “invertiti”: Barty affronterà Mladenovic e Tomljanovic giocherà con Garcia. In caso di necessità, a chiudere la contesa sarà il doppio: Alicia Molik ha scelto Barty e Stosur, Julien Benneteau ha invece optato per Garcia e Mladenovic.

AUSTRALIA-FRANCIA

Tomljanovic-Mladenovic

Barty-Garcia

Barty-Mladenovic

Tomljanovic-Garcia

Barty/Stosur-Garcia/Mladenovic