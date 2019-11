ATP Cup: Gilles Simon sarà capitano e giocatore della Francia

Decisione sorprendente della formazione francese che sarà al via nella prima edizione dell’ATP Cup.

Gilles Simon, coprirà il ruolo sia di giocatore che di capitano della squadra transalpina.

Gael Monfils e Benoit Paire saranno i titolari in singolare di una squadra che vedrà al via anche Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin impegnati sicuramente nel doppio.

Tutti i membri della squadra francese hanno concordato nell indicare Simon in questo ruolo per la sua intelligenza emotiva e tattica.