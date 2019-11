Italiane nel World Tour: I risultati del 06 Novembre

1° Turno

W15 Monastir

Lucrezia Stefanini [1] vs. Humera Begum Shaik # incontro dalle ore



ITF Monastir L. Stefanini [1] • L. Stefanini [1] 0 6 5 H. Shaik H. Shaik 0 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Stefanini 5-3 H. Shaik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 L. Stefanini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 H. Shaik 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Stefanini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Shaik 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 L. Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 H. Shaik 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Stefanini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Shaik 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 L. Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 H. Shaik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 H. Shaik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 L. Stefanini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 H. Shaik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 L. Stefanini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 H. Shaik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Stefanini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

W25 St. Etienne

Cristiana Ferrando vs. Vitalia Diatchenko [2] Non prima delle ore 16:30



Il match deve ancora iniziare

Audrey Albie vs. Stefania Rubini Non prima delle ore 12:30



ITF St. Etienne A. Albie A. Albie 30 5 S. Rubini • S. Rubini 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Rubini 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 5-3 A. Albie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 5-3 S. Rubini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. Albie 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 4-1 → 4-2 S. Rubini 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 df 3-1 → 4-1 A. Albie 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Rubini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Albie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Rubini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

W60 Colina

Elisabetta Cocciaretto vs. Fernanda Labrana Non prima delle ore 20:00



Il match deve ancora iniziare

Sara Errani [5] vs. Fernanda Brito Non prima delle ore 23:00



Il match deve ancora iniziare

W15 Solarino

Emma Davis vs. Chiara Catini ore 10:00



ITF Solarino E. Davis E. Davis 0 C. Catini C. Catini 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Nicole Fossa Huergo vs. Anastasia Piangerelli [5] ore



ITF Solarino N. Fossa Huergo N. Fossa Huergo 6 6 A. Piangerelli [5] A. Piangerelli [5] 4 1 Vincitore: N. Fossa Huergo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Fossa Huergo 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 6-1 A. Piangerelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 N. Fossa Huergo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 A. Piangerelli 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-0 → 3-1 N. Fossa Huergo 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 A. Piangerelli 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 1-0 → 2-0 N. Fossa Huergo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Piangerelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 N. Fossa Huergo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 A. Piangerelli 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 N. Fossa Huergo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Piangerelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 N. Fossa Huergo 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Piangerelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Fossa Huergo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Piangerelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Fossa Huergo 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Valentina Losciale vs. Fabrizia Cambria # incontro dalle ore



ITF Solarino V. Losciale V. Losciale 6 6 F. Cambria F. Cambria 1 0 Vincitore: V. Losciale Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 V. Losciale 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-0 → 6-0 F. Cambria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 V. Losciale 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 F. Cambria 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 V. Losciale 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 F. Cambria 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Losciale 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 F. Cambria 0-15 15-40 df 4-1 → 5-1 V. Losciale 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 4-0 → 4-1 F. Cambria 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 V. Losciale 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-0 → 3-0 F. Cambria 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 V. Losciale 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Andreina Pino vs. Lisa Ponomar [3] ore



ITF Solarino A. Pino A. Pino 4 3 L. Ponomar [3] L. Ponomar [3] 6 6 Vincitore: L. Ponomar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Pino 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 L. Ponomar 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Pino 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Ponomar 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 2-4 A. Pino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 2-3 L. Ponomar 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 A. Pino 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 L. Ponomar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Pino 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Ponomar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 A. Pino 0-15 0-30 df 0-40 4-4 → 4-5 L. Ponomar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Pino 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 L. Ponomar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 A. Pino 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 L. Ponomar 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Pino 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Ponomar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Pino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Tatiana Pieri [1] vs. Virginia Ciccone # incontro dalle ore



ITF Solarino T. Pieri [1] T. Pieri [1] 6 6 V. Ciccone V. Ciccone 0 1 Vincitore: T. Pieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 V. Ciccone 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 T. Pieri 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 V. Ciccone 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 T. Pieri 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 V. Ciccone 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 2-1 T. Pieri 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Ciccone 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 T. Pieri 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 V. Ciccone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 T. Pieri 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 V. Ciccone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 T. Pieri 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 V. Ciccone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Karolayne Alexandre Da Rosa vs. Alice Viglianisi ore



ITF Solarino K. Alexandre Da Rosa K. Alexandre Da Rosa 6 6 A. Viglianisi A. Viglianisi 4 3 Vincitore: K. Alexandre Da Rosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Viglianisi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 K. Alexandre Da Rosa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-2 → 5-3 A. Viglianisi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 K. Alexandre Da Rosa 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 A. Viglianisi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 K. Alexandre Da Rosa 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 A. Viglianisi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 K. Alexandre Da Rosa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Viglianisi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Alexandre Da Rosa 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Viglianisi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 K. Alexandre Da Rosa 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-3 → 4-4 A. Viglianisi 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 K. Alexandre Da Rosa 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Viglianisi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 K. Alexandre Da Rosa 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 df 1-2 → 1-3 A. Viglianisi 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 1-2 K. Alexandre Da Rosa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Viglianisi 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Federica Bilardo [4] vs. Anita Bertoloni # incontro dalle ore



ITF Solarino F. Bilardo [4] F. Bilardo [4] 6 7 A. Bertoloni A. Bertoloni 2 5 Vincitore: F. Bilardo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Bilardo 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 7-5 A. Bertoloni 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-5 → 6-5 F. Bilardo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Bertoloni 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 F. Bilardo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-5 → 3-5 A. Bertoloni 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Bilardo 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 A. Bertoloni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Bilardo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Bertoloni 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 F. Bilardo 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 A. Bertoloni 15-0 ace 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Bilardo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Bertoloni 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 F. Bilardo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Bertoloni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-A df 3-1 → 4-1 F. Bilardo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Bertoloni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 F. Bilardo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 A. Bertoloni 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

W15 Sharm El Sheikh

Federica Prati vs. Lian Tran 2 incontro dalle ore 09:00

W15 Heraklion

Draginja Vukovic [8] vs. Enola Chiesa Non prima delle ore 10:30



ITF Heraklion D. Vukovic [8] D. Vukovic [8] 0 5 2 E. Chiesa • E. Chiesa 0 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Chiesa 2-1 D. Vukovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Chiesa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Vukovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Chiesa 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 D. Vukovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 E. Chiesa 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-5 → 5-5 D. Vukovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 E. Chiesa 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 D. Vukovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 E. Chiesa 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 D. Vukovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-3 → 2-3 E. Chiesa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 D. Vukovic 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 E. Chiesa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Vukovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

W25 Hua Hin

Kyoka Okamura vs. Martina Caregaro 2 incontro dalle ore 04:00



ITF Hua Hin K. Okamura K. Okamura 1 7 6 M. Caregaro M. Caregaro 6 6 2 Vincitore: K. Okamura Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Okamura 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 M. Caregaro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 K. Okamura 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 M. Caregaro 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 K. Okamura 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Caregaro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 K. Okamura 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 1-1 M. Caregaro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 M. Caregaro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 K. Okamura 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Caregaro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Okamura 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 M. Caregaro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 K. Okamura 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Caregaro 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 3-3 K. Okamura 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Caregaro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 K. Okamura 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Caregaro 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Okamura 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Caregaro 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-5 → 1-6 K. Okamura 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 M. Caregaro 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 K. Okamura 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Caregaro 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 K. Okamura 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Caregaro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

W25 Malibu, CA

Corinna Dentoni vs. Deniz Khazaniuk [6] # incontro dalle ore



Il match deve ancora iniziare

Caroline Werner vs. Bianca Turati # incontro dalle ore



Il match deve ancora iniziare

W100 Shenzhen

Xiaodi You vs. Jasmine Paolini [7] Non prima delle ore 05:30