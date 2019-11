Matteo Berrettini dopo la qualificazioni alle Finals: “Ho provato con tutte le mie forze a raggiungere l’obiettivo delle Finals e ora sono qui a vivere il mio sogno”

In un’intervista a Rai Sport Matteo Berrettini ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni.

“Non potevo mai immaginare di arrivare a Londra, tanto a inizio anno quanto prima degli Us Open. Poi sono successe un po’ di cose pazzesche e mi sono catapultato in questa situazione.

Ho provato con tutte le mie forze a raggiungere l’obiettivo delle Finals e ora sono qui a vivere il mio sogno. Sono contento, ma non sarei stato triste fino in fondo, se non mi fossi qualificato, perché sono convinto dentro di me che la stagione sarebbe stata grandiosa anche chiudendo come nono giocatore del ranking mondiale”.