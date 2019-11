Masters 1000 Parigi Bercy: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Avanzano Novak Djokovic e Rafael Nadal

Il numero uno al mondo Novak Djokovic non ha avuto pietà di Stefanos Tsitsipas (7). Il serbo si è qualificato per le semifinali di Bercy superando il greco 6-1 6-2 in soli 58 minuti di gioco. Al prossimo turno Nole sfiderà Dimitrov.

ATP Masters 1000 Paris 1000 | Indoor | e5.207.405 – Quarti di Finale

Court Central – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Cristian Garin vs Grigor Dimitrov



ATP Paris Cristian Garin Cristian Garin 2 5 Grigor Dimitrov Grigor Dimitrov 6 7 Vincitore: G. DIMITROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 C. Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 C. Garin 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 C. Garin 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. [1] Novak Djokovic vs [7] Stefanos Tsitsipas



ATP Paris Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 6 6 Stefanos Tsitsipas [7] Stefanos Tsitsipas [7] 1 2 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Djokovic 15-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 N. Djokovic 0-15 0-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 S. Tsitsipas 0-15 df 0-30 0-40 3-1 → 4-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 5-0 → 5-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

3. Denis Shapovalov vs [13] Gael Monfils (non prima ore: 19:30)



ATP Paris Denis Shapovalov Denis Shapovalov 6 6 Gael Monfils [13] Gael Monfils [13] 2 2 Vincitore: D. SHAPOVALOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 5-1 → 5-2 D. Shapovalov 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 5-2 → 6-2 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Monfils 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Jo-Wilfried Tsonga vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 20:30)



ATP Paris Jo-Wilfried Tsonga Jo-Wilfried Tsonga 6 1 Rafael Nadal [2] Rafael Nadal [2] 7 6 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 J. Tsonga 15-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-2 → 0-3 J. Tsonga 15-0 ace 15-15 df 15-30 df 30-30 ace 30-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* df 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 J. Tsonga 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Nadal 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 J. Tsonga 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Tsonga 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Tsonga 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [5] Kevin Krawietz / Andreas Mies vs Jamie Murray / Neal Skupski



ATP Paris Kevin Krawietz / Andreas Mies [5] Kevin Krawietz / Andreas Mies [5] 6 6 Jamie Murray / Neal Skupski Jamie Murray / Neal Skupski 4 4 Vincitori: KRAWIETZ / MIES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Murray / Skupski 30-0 40-0 5-3 → 5-4 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Murray / Skupski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 K. Krawietz / Mies 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Murray / Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-2 → 4-3 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Murray / Skupski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Murray / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Murray / Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [7] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs Jeremy Chardy / Fabrice Martin



ATP Paris Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [7] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [7] 6 7 Jeremy Chardy / Fabrice Martin Jeremy Chardy / Fabrice Martin 3 5 Vincitori: HERBERT / MAHUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Chardy / Martin 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 P. Herbert / Mahut 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 5-4 → 5-5 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Chardy / Martin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Chardy / Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Chardy / Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 P. Herbert / Mahut 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Chardy / Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 5-3 → 6-3 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Chardy / Martin 0-15 15-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 P. Herbert / Mahut 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 J. Chardy / Martin 0-15 15-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 1-2 → 2-2 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 0-0 → 0-1

3. Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [8] Ivan Dodig / Filip Polasek



ATP Paris Rajeev Ram / Joe Salisbury Rajeev Ram / Joe Salisbury 3 7 7 Ivan Dodig / Filip Polasek [8] Ivan Dodig / Filip Polasek [8] 6 6 10 Vincitori: DODIG / POLASEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 I. Dodig / Polasek 0-1 I. Dodig / Polasek 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 ace 6-3 6-4 7-4 8-4 8-5 8-6 9-6 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* df 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 I. Dodig / Polasek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 6-5 → 6-6 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 I. Dodig / Polasek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 I. Dodig / Polasek 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 R. Ram / Salisbury 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 I. Dodig / Polasek 0-15 15-15 30-15 ace 1-3 → 1-4 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 I. Dodig / Polasek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 I. Dodig / Polasek 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Rohan Bopanna / Denis Shapovalov vs Karen Khachanov / Andrey Rublev