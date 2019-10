Masters 1000 Parigi Bercy: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Gael Monfils vince ed è ad una partita dalle Finals. Nadal blocca le ambizioni Finals di Wawrinka

Stan Wawrinka si è visto scivolare di mano in un colpo solo sia i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy che la possibilità di accedere alle ATP Finals, in programma dal 10 al 17 novembre a Londra. Stan è infatti stato battuto ancora una volta da Rafael Nadal, prossimo numero uno al mondo, per 6-4 in meno di un’ora e mezza di gioco.

Per il maiorchino si tratta del 19o successo in 22 scontri diretti con Stan, che aveva superato il mancino di Manacor proprio qui a Parigi nei quarti del 2015. Ma stavolta non c’è stato davvero nulla da fare per l’elvetico contro un avversario praticamente ineccepibile, che ha saputo sfruttare a proprio favore due palle break sulle sole tre concessegli.

ATP Masters 1000 Paris 1000 | Indoor | e5.207.405 – Ottavi di Finale

Court Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Jeremy Chardy vs Cristian Garin



ATP Paris Jeremy Chardy Jeremy Chardy 7 4 6 Cristian Garin Cristian Garin 6 6 7 Vincitore: C. GARIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 ace 3-2* ace 4-2* 4*-3 5*-3 ace 6-3* 6-4* 6*-5 ace 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 C. Garin 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 J. Chardy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Chardy 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 4-6 J. Chardy 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 J. Chardy 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 2-4 → 3-4 C. Garin 15-0 30-0 ace 2-3 → 2-4 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 C. Garin 15-0 30-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Chardy 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* ace 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-6 → 6-6 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 C. Garin 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 J. Chardy 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 C. Garin 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 J. Chardy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Garin 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 J. Chardy 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-3 → 1-3 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Grigor Dimitrov vs [5] Dominic Thiem



ATP Paris Grigor Dimitrov Grigor Dimitrov 6 6 Dominic Thiem [5] Dominic Thiem [5] 3 2 Vincitore: G. DIMITROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 6-2 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 D. Thiem 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Thiem 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [1] Novak Djokovic vs Kyle Edmund (non prima ore: 15:00)



ATP Paris Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 7 6 Kyle Edmund Kyle Edmund 6 1 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 K. Edmund 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 3-1 K. Edmund 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 K. Edmund 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-4 → 5-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Edmund 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 K. Edmund 15-0 30-0 ace 40-15 df 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

4. Jan-Lennard Struff vs [WC] Jo-Wilfried Tsonga (non prima ore: 17:00)



ATP Paris Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 4 6 Jo-Wilfried Tsonga Jo-Wilfried Tsonga 2 6 7 Vincitore: J. TSONGA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 ace 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 ace 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Tsonga 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Struff 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Tsonga 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Struff 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Struff 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 J. Tsonga 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Tsonga 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Tsonga 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 J. Struff 15-0 30-0 ace ace 4-2 → 5-2 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 4-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 J. Tsonga 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 J. Tsonga 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Struff 15-0 30-0 0-0 → 1-0

5. [16] Stan Wawrinka vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 19:30)



ATP Paris Stan Wawrinka [16] Stan Wawrinka [16] 4 4 Rafael Nadal [2] Rafael Nadal [2] 6 6 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

6. [13] Gael Monfils vs Radu Albot (non prima ore: 20:30)



ATP Paris Gael Monfils [13] Gael Monfils [13] 4 6 6 Radu Albot Radu Albot 6 4 1 Vincitore: G. MONFILS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 G. Monfils 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 R. Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 4-1 → 5-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 R. Albot 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 R. Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 G. Monfils 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 R. Albot 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Monfils 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 G. Monfils 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Albot 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Marcus Daniell / Philipp Oswald



ATP Paris Karen Khachanov / Andrey Rublev Karen Khachanov / Andrey Rublev 6 7 Marcus Daniell / Philipp Oswald Marcus Daniell / Philipp Oswald 4 5 Vincitori: KHACHANOV / RUBLEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 M. Daniell / Oswald 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 M. Daniell / Oswald 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Daniell / Oswald 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Daniell / Oswald 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Daniell / Oswald 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Daniell / Oswald 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Daniell / Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Daniell / Oswald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 K. Khachanov / Rublev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Daniell / Oswald 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Daniell / Oswald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Daniell / Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin vs [8] Ivan Dodig / Filip Polasek



ATP Paris Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin 6 3 8 Ivan Dodig / Filip Polasek [8] Ivan Dodig / Filip Polasek [8] 2 6 10 Vincitori: DODIG / POLASEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 I. Dodig / Polasek 0-1 I. Dodig / Polasek 0-1 1-1 2-1 ace 2-2 2-3 2-4 df 3-4 3-5 3-6 4-6 ace 5-6 6-6 6-7 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Dodig / Polasek 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 3-5 → 3-6 J. Melzer / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 I. Dodig / Polasek 15-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 J. Melzer / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 I. Dodig / Polasek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 I. Dodig / Polasek 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 I. Dodig / Polasek 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 I. Dodig / Polasek 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-1 → 5-2 J. Melzer / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 I. Dodig / Polasek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 J. Melzer / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-0 → 3-0 J. Melzer / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 I. Dodig / Polasek 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. Alex de Minaur vs [7] Stefanos Tsitsipas



ATP Paris Alex de Minaur Alex de Minaur 3 4 Stefanos Tsitsipas [7] Stefanos Tsitsipas [7] 6 6 Vincitore: S. TSITSIPAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 ace 2-3 → 2-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Tsitsipas 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 S. Tsitsipas 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. de Minaur 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-3 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-2 → 0-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

4. [6] Alexander Zverev vs Denis Shapovalov (non prima ore: 17:00)



ATP Paris Alexander Zverev [6] Alexander Zverev [6] 2 7 2 Denis Shapovalov Denis Shapovalov 6 5 6 Vincitore: D. SHAPOVALOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Zverev 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 2-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 6-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Zverev 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Zverev 0-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 1-5 A. Zverev 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-3 → 1-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

5. Maximo Gonzalez / Austin Krajicek vs Rohan Bopanna / Denis Shapovalov



ATP Paris Maximo Gonzalez / Austin Krajicek Maximo Gonzalez / Austin Krajicek 1 3 Rohan Bopanna / Denis Shapovalov Rohan Bopanna / Denis Shapovalov 6 6 Vincitori: BOPANNA / SHAPOVALOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 M. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 2-5 → 3-5 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 2-4 → 2-5 M. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 1-4 → 2-4 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 M. Gonzalez / Krajicek 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Gonzalez / Krajicek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Gonzalez / Krajicek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-5 → 1-6 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Gonzalez / Krajicek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 M. Gonzalez / Krajicek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Gonzalez / Krajicek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Jamie Murray / Neal Skupski vs [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos



ATP Paris Jamie Murray / Neal Skupski Jamie Murray / Neal Skupski 6 3 11 Marcel Granollers / Horacio Zeballos [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [2] 3 6 9 Vincitori: MURRAY / SKUPSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 M. Granollers / Zeballos 1-0 J. Murray / Skupski 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 9-8 9-9 10-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Murray / Skupski 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-1 → 1-2 J. Murray / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Murray / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-2 → 5-3 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Murray / Skupski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. Jeremy Chardy / Fabrice Martin vs [Alt] Divij Sharan / Artem Sitak



ATP Paris Jeremy Chardy / Fabrice Martin Jeremy Chardy / Fabrice Martin 6 6 Divij Sharan / Artem Sitak Divij Sharan / Artem Sitak 2 3 Vincitori: CHARDY / MARTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Sharan / Sitak 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Sharan / Sitak 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Chardy / Martin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Sharan / Sitak 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 J. Chardy / Martin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 D. Sharan / Sitak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 J. Chardy / Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Sharan / Sitak 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-2 → 6-2 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 5-2 D. Sharan / Sitak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 J. Chardy / Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Sharan / Sitak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Chardy / Martin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Sharan / Sitak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace ace 1-0 → 1-1 J. Chardy / Martin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Rajeev Ram / Joe Salisbury