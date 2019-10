WTA Finals: Forfait di Naomi Osaka. Al suo posto entra la Bertens

Le WTA Finals hanno perso una delle protagoniste più attese. A causa di un problema alla spalla destra, Naomi Osaka (WTA 3) è stata costretta a ritirarsi dal torneo in corso a Shenzhen. “Sono molto delusa, non era certo questo il modo in cui volevo concludere la mia stagione”, ha dichiarato la giapponese che sarà sostituita da Kiki Bertens (10).

Inserita nel Gruppo rosso, l’olandese scenderà in campo contro Ashleigh Barty (1) questa mattina e nell’ultimo turno di giovedì contro Belinda Bencic (7).