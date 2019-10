Matteo Berrettini scrive con Lotto un nuovo capito di un’impresa tutta italiana

Dopo la splendida semifinale agli US Open e la semifinale recentemente conquistata al torneo Erste Bank Open di Vienna che gli è valsa l’ingresso nella Top 10 del ranking ATP, il testimonial Lotto Matteo Berrettini scrive un altro capitolo importante di una storia di successo tutta italiana che lega il tennista romano al brand italiano che lo sponsorizza dal 2014.

Da oggi è diventato ufficiale il nuovo ranking ATP che posiziona Matteo Berrettini al 9° posto della classifica. Un traguardo eccezionale: Matteo Berrettini sarà infatti il quarto italiano dell’era Open ad entrare nella Top 10 della classifica ATP, dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti e Fabio Fognini. Un risultato che arriva dopo una stagione giocata a grandi livelli: semifinalista agli US Open, Matteo Berrettini vanta 42 vittorie, in una stagione in cui ha conquistato due titoli Atp, a Budapest e Stoccarda, e una finale a Monaco di Baviera, oltre alla prima semifinale in un Masters 1000 a Shanghai.

Accompagnando Matteo Berrettini sui campi di tutto il mondo, Lotto Sport Italia sale, ancora una volta, ai vertici del tennis internazionale. “Matteo, ha scritto la prima pagina di un nuovo capitolo della storia del tennis italiano – ha detto Andrea Tomat, Presidente di Lotto Sport Italia “Aver raggiunto la Top 10 è il coronamento di un grande impegno e di una continuità di risultati messi in fila partita dopo partita. Siamo felici ed orgogliosi di accompagnarlo in questa fantastica cavalcata. Un’impresa e una storia tutta italiana, perché Matteo rappresenta in tutto e per tutto i valori del nostro brand: creatività, tecnica, coraggio e passione. A Matteo i più sinceri complimenti per questo storico traguardo, nella certezza che il percorso è solo all’inizio.”

L’ingresso di Matteo Berrettini al 9° posto del ranking ATP è un risultato storico che conferma l’impegno di Lotto nel mondo del tennis: oggi il brand italiano sponsorizza oltre 300 atleti provenienti da più di 40 nazioni. Sono ben 13 i tennisti nella top 100 del ranking ATP e 12 atlete nella top 100 del ranking WTA, oltre a molti junior a livello italiano e internazionale.