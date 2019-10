Challenger Guayaquil: Il Tabellone Principale. Paolo Lorenzi n.7 del seeding

Challenger Guayaquil CH | Terra | $54.160 – Parte Alta

(1/WC) Dellien, Hugo vs Bye

Krstin, Pedja vs Qualifier

Galan, Daniel Elahi vs Meligeni Rodrigues Alves, Felipe

Bye vs (16) Domingues, Joao

(11) Bagnis, Facundo vs Bye

Etcheverry, Tomas Martin vs Velotti, Agustin

Villanueva, Gonzalo vs (WC) March, Antonio Cayetano

Bye vs (6) Sousa, Pedro

(3) Munar, Jaume vs Bye

Sakamoto, Pedro vs Gutierrez, Oscar Jose

Alvarez, Nicolas vs Clezar, Guilherme

Bye vs (15) Hanfmann, Yannick

(9) Coria, Federico vs Bye

Mena, Facundo vs Lindell, Christian

Qualifier vs Mejia, Nicolas

Bye vs (5) Martin, Andrej

Challenger Guayaquil CH | Terra | $54.160 – Parte Bassa

(7) Lorenzi, Paolo vs Bye

Malla, Bastian vs Cuevas, Martin

Chazal, Maxime vs Cerundolo, Francisco

Bye vs (10) Gomez, Emilio

(13) Kovalik, Jozef vs Bye

Hidalgo, Diego vs Blanch, Ulises

Ugo Carabelli, Camilo vs Seyboth Wild, Thiago

Bye vs (4) Monteiro, Thiago

(8) Nagal, Sumit vs Bye

(WC) Gonzalez, Alejandro vs (WC) Diaz Acosta, Facundo

Luz, Orlando vs Ficovich, Juan Pablo

Bye vs (12) Varillas, Juan Pablo

(14) Vilella Martinez, Mario vs Bye

Menezes, Joao vs Quiroz, Roberto

Collarini, Andrea vs (WC) Zederbauer, Alexander

Bye vs (2) Mayer, Leonardo