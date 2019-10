Challenger Eckental: Il Main Draw. Due gli azzurri al via

Challenger Eckental CH | Indoor | e46.600 – Parte Alta

(1) Majchrzak, Kamil vs Bye

Basic, Mirza vs Stebe, Cedrik-Marcel

Ward, James vs Darcis, Steve

Bye vs (13) Gaio, Federico

(10) Stakhovsky, Sergiy vs Bye

Marchenko, Illya vs Miedler, Lucas

Galovic, Viktor vs Kolar, Zdenek

Bye vs (6) Donskoy, Evgeny

(3) Harris, Lloyd vs Bye

Napolitano, Stefano vs Serdarusic, Nino

Bemelmans, Ruben vs Karatsev, Aslan

Bye vs (15) Otte, Oscar

(12) Rosol, Lukas vs Bye

Smith, John-Patrick vs (WC) Haerteis, Johannes

Lacko, Lukas vs Robredo, Tommy

Bye vs (8) Novak, Dennis

Challenger Eckental CH | Indoor | e46.600 – Parte Bassa

(5) Maden, Yannick vs Bye

Masur, Daniel vs Karlovskiy, Evgeny

Lenz, Julian vs Qualifier

Bye vs (11) Ruusuvuori, Emil

(16) Ofner, Sebastian vs Bye

(WC) Zima, Leopold vs Rodionov, Jurij

Ilkel, Cem vs (WC) Schifris, Jeremy

Bye vs (4) Gojowczyk, Peter

(7) Vesely, Jiri vs Bye

Kamke, Tobias vs Zverev, Mischa

Qualifier vs Kotov, Pavel

Bye vs (9) Ivashka, Ilya

(14) Troicki, Viktor vs Bye

Van de Zandschulp, Botic vs (WC) Simon, Tobias

Cressy, Maxime vs (WC) Guttau, Niklas

Bye vs (2) Laaksonen, Henri