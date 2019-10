Stan Wawrinka si infortuna. Niente derby con Roger Federer a Basilea

La vittoria sudata dopo oltre due ore e mezza di gioco su Frances Tiafoe è risultata, di fatto, vana per Stan Wawrinka.

Stan ha infatti deciso di non prendere parte al match di domani alle 19h00 contro Roger Federer dichiarando forfait. In questo modo Roger si qualifica direttamente per le semifinali del torneo di Basilea.

“Mi sono infortunato alla schiena proprio nell’ultimo gioco – ha spiegato lo stesso Wawrinka – E per questo non potrò scendere in campo venerdì”. Assente nel 2017 dopo la sua doppia operazione al ginocchio e forfait all’ultimo minuto anche lo scorso anno sempre per un problema alla schiena, il torneo di Basilea sembra non portare particolarmente fortuna a Stan Wawrinka.