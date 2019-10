Kyrgios risponde duramente a Rudd su Twitter dopo un’intervista rilasciata dal norvegese

Volano parole grosse tra Nick Kyrgios e Casper Ruud. Impossibile dimenticare il brutto episodio accaduto quest’anno al Foro Italico, quando i due si sono affrontati per la prima volta. Nick perse la testa nel terzo set, scaraventando la sua sedia in campo. Il giudice di sedia fu costretto a squalificare l’australiano per evidente comportamento antisportivo, assegnando la vittoria a Ruud.

Il norvegese è tornato sull’argomento e su Kyrgios cinque mesi dopo quella brutta pagina, in un’intervista concessa a Tennisportalen, in cui afferma: “Sì, è stato squalificato, ma se guardiamo agli head to head, vedo 1-0 per me. Questo significa che ho vinto contro di lui? Può dire tutto quello che vuole su di me essendo stato squalificato, ma il risultato resta quello. Era totalmente fuori di testa quando abbiamo giocato. Se ho festeggiato dopo quella partita? Non mi interessa, Ero felice di aver ricevuto 90 punti e 50mila dollari di Prize money, perché non avrei dovuto festeggiare? E’ un suo problema il fatto di essere un idiota in campo“.

Arriva puntuale stamattina la risposta piccata di Nick, scritta di pugno su Twitter: “Hey Casper Ruud, la prossima volta che hai qualcosa da dire, apprezzerei che tu avessi il coraggio di dirmelo in faccia, sono sicuro che non faresti correre la tua lingua così in fretta in quel caso. Fino ad allora continuerò a guardare un muro bianco piuttosto che vederti giocare a tennis, noioso ******”. “E ancora – continua Nick in un altro tweet – capisco che tu debba parlare di me perché la gente non ha idea che tu giochi a tennis. Buona fortuna per Milano, campione”.

Arriverà la contro risposta di Ruud? Ricordiamo che Kyrgios è sotto stretta osservazione da parte dell’ATP per il suo comportamento in campo nei prossimi mesi, pena una dura squalifica che scatterebbe automaticamente. Se queste sono le premesse…

Marco Mazzoni

@marcomazz