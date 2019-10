ATP Anversa: la favola di Sinner si ferma in semifinale

Una straordinaria prestazione di Stan Wawrinka ferma la cavalcata di Jannik Sinner ad Anversa. Nell’ATP 250 in Belgio, il 18enne di Sesto Pusteria si è dovuto arrendere in semifinale alla stella svizzera, numero 18 del ranking ATP, in due set per 6-3 6-2.

Sinner è reduce da una settimana pazzesca. Il fenomeno altoatesino ha sconfitto in Belgio all’esordio il polacco Kamil Majchrzak (ATP 91), poi la stella francese Gael Monfils (ATP 13) e ieri nei quarti lo statunitense Frances Tiafoe (ATP 53). Oggi prima semifinale ATP in carriera, con Sinner che è diventato così, a 18 anni, un mese e 29 giorni, il più giovane italiano di sempre in una semifinale ATP. In semifinale Sinner ha affrontato Stanislas Wawrinka. Lo svizzero, quarta forza del torneo, si è liberato nel suo quarto di finale del francese Gilles Simon con il punteggio di 6-3, 6-7(6), 6-2.

“Stanimal” in carriera ha festeggiato grandi trionfi, aggiudicandosi addirittura tre Slam: Nel 2014 gli Australian Open, l’anno dopo Roland Garros e nel 2016 anche gli US Open. Attualmente Wawrinka è il numero 18 del ranking ATP, ma cinque anni fa era arrivato fino al 3° posto. Sinner e Wawrinka si sono affrontati già 53 giorni fa agli US Open, con lo svizzero che si è imposto in quattro set per 3-6, 6-(4), 6-4, 4-6.

Grande avvio di Sinner, che è passato subito in vantaggio per 2-0. Poi Wawrinka, alla sua 60° semifinale ATP in carriera, ha conquistato cinque game di fila. Lo svizzero ha giocato un tennis fantastico, chiudendo dopo 34 minuti di gioco il primo set sul 6-3. Nella seconda frazione di gioco Wawrinka è scappato, grazie a due break, sul 4-1. Dopo 65 minuti il numero 18 del mondo ha trasformato il suo primo match point per il 6-2 finale. Una prestazione fenomenale dello svizzero. Sinner esce comunque a testa altissima dal torneo belga.

Nonostante questa sconfitta l’azzurrino Next Gen si porta a casa 32.730 euro di montepremi e ben 90 punti ATP. Nella classifica mondiale Sinner sale al 101° posto in classifica e sfiora dunque l’accesso tra i Top 100. Ieri l’altoatesino era il numero 100 nel live ranking, oggi è stato però superato dal giapponese Yasutaka Uchiyama, che ha raggiunto la finale del Challenger di Ningbo.

La prossima settimana a Vienna

Non c’è tempo per prendere fiato per Jannik Sinner. La prossima settimana il tennista pusterese giocherà con una wild card nel main draw dell’ATP 500 di Vienna. Proprio oggi è stato sorteggiato il tabellone principale: esordio fortunato per Sinner, che al primo turno trova un giocatore proveniente dalle qualificazioni.