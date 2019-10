Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 21 ottobre)

Questa la panoramica completa dei tennisti italiani impegnati nel circuito Juniores a partire dal prossimo 21 ottobre (nel weekend si disputeranno i vari tornei di qualificazione): occhi puntati sul G2 di Neuquen (Argentina), al quale prenderà parte la classe 2003 Alessandra Simone (in foto), attualmente impegnata in un pari categoria in Uruguay. La maggioranza degli azzurri sarà di scena nel G5 di Pescara.

J3 Cavtat (Croazia – G3 – Terra outdoor)

Q: Liam Savio, Riccardo D’Arpino

MD: Alberto Orso, Jonas Greif, Leonardo Biasiolo, Lorenzo Ferri, Lautaro Sanchez

J4 Atlanta (Stati Uniti – G4 – Cemento outdoor)

MD: Giulio Perego

J5 Manama (Bahrein – G5 – Cemento outdoor)

Q: Andrea Legnani, Lorenzo Baldoni

J5 Pescara (Italia – G5 – Terra outdoor)

Q: Niccolò Dessi, Lorenzo Bielli, Gianrocco De Filippo e altri 27 italiani

MD: Gabriele Bombara, Gabriele Camilli, Filippo Di Perna, Leonardo Gagliani, Benito Massacri, Daniele Minighini, Gabriele Piraino, Niccolò Ciavarella, Mariano Tammaro, Roberto Miceli, Paolo Rosati, Alessandro Parigi, Antonio Matteo Iaquinto, Giuseppe Bonaiuti, Luca Giordano

J2 Neuquen (Argentina – G2 – Terra outdoor)

MD: Alessandra Simone

J3 Cavtat (Croazia – G3 – Terra outdoor)

MD: Camilla Zanolini, Greta Schieroni, Camilla Raggi, Jennifer Ruggeri, Ottavia Massetti, Emma Pedretti, Nicole Teodosescu

J5 Dakar (Senegal – G5 – Cemento outdoor)

MD: Shalom Salvi

J5 Dornbirn (Austria – G5 – Carpet indoor)

Q: Lara Pfeifer

J5 Pescara (Italia – G5 – Terra outdoor)

Q: Sveva Bernardi, Gaia Arangio, Camilla Gennaro e altre 28 italiane

MD: Emma Valletta, Sofia Pizzoni, Anastasia Abbagnato, Denise Valente, Andrea Maria Artimedi, Elena Omiccioli, Ginevra Gottardi, Federica Urgesi, Carlotta Mencaglia, Emma Rizzetto, Benedetta Sensi, Fabrizia Cambria, Linda Salvi, Letizia Corsini