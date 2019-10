WTA Mosca e Lussemburgo: Il Tabellone di Qualificazione. Tre azzurre al via. C’è anche il derby Paolini vs Gatto Monticone

WTA Mosca – Tabellone Qualificazioni

(1) Kanepi, Kaia vs (WC) Koval, Vlada

Ivakhnenko, Valentyna vs Kalinina, Anhelina

Fett, Jana vs Jurak, Darija

Govortsova, Olga vs (6) Martincova, Tereza

(2) Diatchenko, Vitalia vs Shinikova, Isabella

Danilovic, Olga vs Lansere, Sofya

Kichenok, Nadiia vs (WC) Zakharova, Anastasia

Cepelova, Jana vs (7) Bogdan, Ana

(3) Paolini, Jasmine vs Gatto-Monticone, Giulia

Kostova, Elitsa vs Grammatikopoulou, Valentini

(WC) Kudermetova, Polina vs (WC) Selekhmeteva, Oksana

Eraydin, Basak vs (5) Gracheva, Varvara

(4) Flipkens, Kirsten vs Gasanova, Anastasia

Rakhimova, Kamilla vs Samsonova, Liudmila

Dabrowski, Gabriela vs Cristian, Jaqueline

Mattek-Sands, Bethanie vs (8) Flink, Varvara

WTA Lussemburgo – Tabellone Qualificazioni

(1) Stojanovic, Nina vs Ozgen, Pemra

Hogenkamp, Richel vs Lottner, Antonia

Stefani, Luisa vs Dodin, Oceane

Hobgarski, Katharina vs (6) Lepchenko, Varvara

(2) Niculescu, Monica vs Hesse, Amandine

(WC) Muntean, Victoria vs Silva, Eden

Wagner, Stephanie vs Ruse, Elena-Gabriela

Marcinkevica, Diana vs (8) Schoofs, Bibiane

(3) Bonaventure, Ysaline vs Lemoine, Quirine

Jakupovic, Dalila vs Ponchet, Jessika

Paar, Laura Ioana vs Piter, Katarzyna

Mandlik, Elizabeth vs (7) Paquet, Chloe

(4) Voegele, Stefanie vs Molinaro, Eleonora

(WC) Coppola, Claudia vs Pattinama Kerkhove, Lesley

Papamichail, Despina vs Kostyuk, Marta

(WC) Golovin, Tatiana vs (5) Juvan, Kaja