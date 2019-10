Muore a 27 anni Mikhail Biryukov. Era stato tra i top ten nei juniores e vncitore del Bonfiglio

Una tragica notizia arriva dalla Russia. Si è tolto la vita un tennista di nome Mikhail Biryukov, ex 292 ATP che ha interrotto la carriera da professionista nel 2014. Da Juniores è stato numero 10 del mondo, vincitore del Bonfiglio nel 2010 (battendo Thiem in semi e Vesely in finale) e vincitore della medaglia d’argento in doppio nella prima edizione degli Youth Olympic Games.

Dopo il ritiro, è stato allenatore di Alexey Zakharov, ragazzo del 2000 che di recente ha sfidato Sinner nel Challenger di Lexington. Aveva 27 anni.

Un Grazie a Dizzo