Masters 1000 Shanghai: Niente da fare per Marco Cecchinato

Out Cecchinato

Niente da fare per Marco Cecchinato uscito di scena questa mattina nel primo turno del torneo Masters 1000 di Shanghai.

L’azzurro, proveniente dalle qualificazioni si è arreso a Benoit Paire con il risultato di 62 75 dopo 1 ora e 11 minuti di partita.

Nel primo set Cecchinato sul 2 pari, 40-30 e era al servizio, cedeva il turno di battuta e da quel momento subiva un duro parziale complessivo di cinque game consecutivi cedendo la frazione per 6 a 2.

Nel secondo set Marco resisteva fino al 5 pari quando sprecava due palle per il 6 a 5 e alla seconda palla break a disposizone Paire piazzava il break, per poi chiudere nel game successivo la partita per 7 a 5 mettendo a segno anche due ace nel game.

