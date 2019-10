Novak Djokovic conquista per la prima volta in carriera il 500 di Tokyo

Novak Djokovic per la prima volta in carriera si aggiudica il torneo ATP 500 di Tokyo.

Il serbo, che nel corso del torneo non ha perso un solo set, ha sconfitto in finale John Millman con il risultato di 63 62 in 1 ora e 9 minuti di gioco.

Per Djokovic si tratta del 76 esimo successo in carriera nel circuito ATP, il quarto nel 2019 dopo Australian Open, Madrid e Wimbledon e come dicevamo del primo successo in terra nipponica.

Nella prima frazione è bastato un break nel quarto gioco per chiudere i conti nel parziale, con Novak che senza far arrivare mai il suo avversario ai vantaggi sui propri turni di battuta chiudeva il set per 6 a 3.

Nel secondo parziale il n.1 del mondo in un attimo si portava sul 4 a 0, prima di chiudere set e match per 6 a 2.

La partita punto per punto