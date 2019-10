Masters 1000 Shanghai: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurri al via

(1) Carreno Busta, Pablo vs (WC) Wu, Di

Show Court 3 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] Marco Cecchinato vs [WC] Fajing Sun

2. [WC] Yecong He vs [11] Dominik Koepfer

3. [1] Pablo Carreno Busta vs [WC] Di Wu (non prima ore: 09:00)

Grandstand Court 2 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Marcel Granollers vs [14] Alexei Popyrin

2. [2] Adrian Mannarino vs Vasek Pospisil

3. [WC] Runhao Hua vs [12] Thomas Fabbiano (non prima ore: 09:00)

Court 4 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Bradley Klahn vs [9] Nicolas Jarry

2. [3] Daniel Evans vs Bernard Tomic

3. Peter Gojowczyk vs [10] Yoshihito Nishioka

Court 7 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Tatsuma Ito vs [13] Damir Dzumhur

2. [5] Juan Ignacio Londero vs Viktor Troicki

3. [4] Alexander Bublik vs Goncalo Oliveira (non prima ore: 09:00)

Court 6 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [7] Cameron Norrie vs Brayden Schnur

2. Aslan Karatsev vs [8] Jeremy Chardy (non prima ore: 09:00)