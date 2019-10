Andy Murray si ferma contro Dominic Thiem a Pechino

Esce di scena Andy Murray a Pechino, dopo un sorprendente avvio di torneo che l’aveva visto estromettere la rivelazione stagionale Matteo Berrettini .

Il buon tennis prodotto nei quarti di finale contro Dominic Thiem non è infatti bastato ad avere ragione dell’austriaco, impostosi per 6-2 7-6 (7/3) in 1h55′. Per il britannico, che ha dimostrato di aver ritrovato un ottimo livello tecnico e mentale, si tratta comunque del miglior risultato in singolare dal suo ritorno alle competizioni dopo i noti problemi all’anca.

La partita punto per punto