Maria Sharapova rinuncia alla wild card a Linz per problemi alla spalla

L’ex numero uno al mondo Maria Sharapova ha rinunciato alla wild card e non parteciperà al torneo WTA di Linz a causa di un infortunio alla spalla.

La Sharapova non sarà in grado di giocare al Linz WTA International, dove ha vinto il titolo 13 anni fa. La 32enne tennista russa è stata costretta ad annullare la sua partecipazione dopo che si sono verificati problemi alla spalla, rendendo impossibile competere al miglior livello possibile per il torneo.