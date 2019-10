Novak Djokovic ha giocato Tokyo quest’anno per preparasi al meglio alle Olimpiadi: ” “L’oro è senza dubbio uno dei miei più grandi desideri per la prossima stagione e il resto della mia carriera”

Novak Djokovic ha scelto di giocare l’ATP 500 di Tokyo (di solito sceglie Pechino) per adattarsi alle condizioni di gioco dei Giochi Olimpici, che si terranno l’anno prossimo.

E sembra che il numero uno al mondo sia davvero concentrato sulla conquista della medaglia d’oro, qualcosa che non ha mai raggiunto in carriera. “L’oro è senza dubbio uno dei miei più grandi desideri per la prossima stagione e il resto della mia carriera”, ha ammesso in conferenza stampa.

“Spero di essere in grado di fare un passo avanti a Tokyo. Mi sento ancora giovane nel corpo e nello spirito. Sono motivato a raggiungere grandi risultati in campo “, ha concluso Nole, che si trova nei quarti di finale a Tokyo.