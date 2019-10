Italiane nel World Tour: I risultati del 02 Ottobre

1° Turno

W60 Charleston, SC

Bianca Turati vs. Caroline Dolehide [2] 3 incontro dalle ore 16:00



Il match deve ancora iniziare

Gaia Sanesi vs. Tara Moore 2 incontro dalle ore 16:00



Il match deve ancora iniziare

W15 Chornomorsk

Natalie Augustinova vs. Federica Arcidiacono [4] 2 incontro dalle ore 09:00



ITF Chornomorsk N. Augustinova • N. Augustinova 0 4 3 F. Arcidiacono [4] F. Arcidiacono [4] 15 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Augustinova 0-15 df 3-5 F. Arcidiacono 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Augustinova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Arcidiacono 40-30 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 N. Augustinova 0-30 40-30 1-3 → 2-3 F. Arcidiacono 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 N. Augustinova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 1-2 F. Arcidiacono 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Augustinova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Arcidiacono 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Augustinova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Arcidiacono 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Augustinova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 F. Arcidiacono 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Augustinova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 F. Arcidiacono 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Augustinova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Arcidiacono 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Augustinova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

W15 Tabarka

Aurora Zantedeschi vs. Maria Manilova ore



ITF Tabarka A. Zantedeschi A. Zantedeschi 15 6 1 M. Manilova • M. Manilova 30 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Manilova 15-0 15-15 df 30-15 1-3 A. Zantedeschi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Manilova 30-0 40-30 1-1 → 1-2 A. Zantedeschi 0-1 → 1-1 M. Manilova 15-0 30-15 30-40 df 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Zantedeschi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Manilova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Zantedeschi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Manilova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 2-3 → 3-3 A. Zantedeschi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Manilova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 A. Zantedeschi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Manilova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Zantedeschi 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Silvia Saccani vs. Julia Stamatova [5] ore



ITF Tabarka S. Saccani S. Saccani 40 4 3 J. Stamatova [5] • J. Stamatova [5] 15 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Stamatova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 S. Saccani 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Stamatova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace 40-A 1-0 → 2-0 S. Saccani 15-0 15-15 40-A df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Stamatova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Saccani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 J. Stamatova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Saccani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Stamatova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Saccani 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Stamatova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 2-2 S. Saccani 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Stamatova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Saccani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Irene Lavino vs. Sara Ziodato # incontro dalle ore



Il match deve ancora iniziare

W15 Sharm El Sheikh

Justina Mikulskyte [3] vs. Sonia Cassani ore 10:00



ITF Sharm El Sheikh J. Mikulskyte [3] J. Mikulskyte [3] 6 6 S. Cassani S. Cassani 2 3 Vincitore: J. Mikulskyte Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Mikulskyte 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 S. Cassani 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-3 → 5-3 J. Mikulskyte 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Cassani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Mikulskyte 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-1 → 3-2 S. Cassani 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Mikulskyte 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Cassani 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Mikulskyte A-40 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Cassani 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Mikulskyte 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Cassani 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-2 → 4-2 J. Mikulskyte 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Cassani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Mikulskyte 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Cassani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Mikulskyte 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Yu Shan vs. Alessia Tagliente Non prima delle ore 11:00



Il match deve ancora iniziare

Taylor Cataldi vs. Elisa Andrea Camerano Non prima delle ore 12:00



Il match deve ancora iniziare

Vickie Trocker vs. Stefania Rogozinska Dzik [5] ore 10:00



ITF Sharm El Sheikh V. Trocker V. Trocker 1 5 S. Rogozinska Dzik [5] S. Rogozinska Dzik [5] 6 7 Vincitore: S. Rogozinska Dzik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 V. Trocker 0-15 df 0-30 15-30 15-40 A-40 40-A 5-6 → 5-7 S. Rogozinska Dzik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 V. Trocker 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Rogozinska Dzik 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 V. Trocker 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Rogozinska Dzik 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 V. Trocker 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Rogozinska Dzik 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 V. Trocker 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 S. Rogozinska Dzik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 V. Trocker 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 S. Rogozinska Dzik 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 V. Trocker 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 S. Rogozinska Dzik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 V. Trocker 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-3 → 1-4 S. Rogozinska Dzik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 V. Trocker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 S. Rogozinska Dzik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 V. Trocker 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

W15 Pretoria

Maria Vittoria Viviani vs. Amy Olivier 61 62

W15 Antalya

Franziska Sziedat vs. Angelica Raggi [8] 3 incontro dalle ore 09:00



Il match deve ancora iniziare

W15 Norman, OK

Martina Zerulo vs. Martina Capurro Taborda Non prima delle ore 19:00



Il match deve ancora iniziare

W25 Santa Margherita Di Pula

Jessica Pieri vs. Mayar Sherif [6] 2 incontro dalle ore 14:00



Il match deve ancora iniziare

Federica Di Sarra vs. Yuliana Lizarazo ore 14:00



Il match deve ancora iniziare

Yuki Naito [5] vs. Angelica Moratelli 3 incontro dalle ore 14:00



Il match deve ancora iniziare

Nicole Fossa Huergo vs. Laura Schaeder ore 14:00



Il match deve ancora iniziare

Martina Caregaro vs. Tena Lukas ore 14:00



Il match deve ancora iniziare

Corinna Dentoni vs. Martina Di Giuseppe [2] 3 incontro dalle ore 14:00



Il match deve ancora iniziare

Melania Delai vs. Elitsa Kostova [3] 2 incontro dalle ore 14:00



Il match deve ancora iniziare

Claudia Giovine vs. Nadia Podoroska ore 14:00



Il match deve ancora iniziare

Deborah Chiesa vs. Ylena In-Albon [7] 2 incontro dalle ore 14:00



Il match deve ancora iniziare

Cristiana Ferrando vs. Kathinka von Deichmann 4 incontro dalle ore 14:00



Il match deve ancora iniziare