Joachim Johansson torna in campo, a caccia di un posto nel main draw all’ATP 250 di Stoccolma

Mentre il tennis svedese questa settimana festeggia il rientro nella top 100 ATP grazie a Mikael Ymer, arriva da Stoccolma una notizia curiosa. L’ex top10 Joachim Johansson si sta allenando intensamente in queste settimane con l’obiettivo di disputare le pre qualificazioni per il torneo 250 di Stoccolma e strappare un posto per il main draw. Sul social network Instagram gira un video di “Pim Pim”, oggi 37enne, impegnato in allenamento in Svezia. La potenza dei suoi colpi sembra ancora quella dei primi anni 2000, soprattutto il suo terrificante servizio, uno dei migliori di tutti i tempi. Nel 2005 agli Australian Open segnò un clamoroso record di 51 Ace vs. Agassi nel quarto turno. Nonostante quella prestazione “monstre” perse il match in quattro set, dichiarando “avrei potuto servire anche meglio…”.

Joachim Johansson vinse 3 titoli ATP, toccando come miglior risultato la semifinale a US Open 2004 ed il nono posto nel ranking. Dotato di un tennis esplosivo ma non particolarmente fluido, ha avuto una carriera breve per via dei continui infortuni alle ginocchia e soprattutto alla spalla, operata più volte. Nel 2007 si tolse la soddisfazione di sconfiggere nel 2° turno di Stoccolma Rafa Nadal, con 17 ace ed una prestazione eccellente anche in risposta, tanto da affermare nel dopo partita “è stata forse la mia miglior prestazione di sempre”.

Nel 2008 annunciò il ritiro per i continui problemi fisici, per colpa dei quali non poteva allenarsi con la continuità necessaria ad essere competitivo al massimo livello. In realtà rientrò più volte, sia verso il fine del 2008 che negli anni successivi, come al Challenger di Bergamo nel 2011 e soprattutto nell’ATP di Stoccolma 2013, dove passò le qualificazioni, sconfisse Falla nel main draw, fino alla sconfitta vs. Raonic nel secondo turno.

Il suo record di maggior numero di Ace in un match di quattro set ha resistito fino al luglio del 2014, quando Isner fu capace di “spararne” 52 a Wimbledon.

Marco Mazzoni

@marcomazz