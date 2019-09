La difficile scelta di Jenson Brooksby

Jenson Brooksby, 18 anni, è stata una delle rivelazioni degli US Open di quest’anno, battendo Tomas Berdych nel primo turno dopo aver superato le qualificazioni.

L’americano impegnato presso la Baylor University per la stagione 2019/20, non può ancora accettare i 100.000 euro dal montepremi degli US Open.

Il motivo? Perché la NCAA richiede che tutti i suoi giocatori siano dilettanti al cento per cento – è così – se Brooksby diventasse professionista e accettasse i premi in denaro, non potrebbe competere al College per il resto della sua vita universitaria.

Il giovane non ha ancora deciso: “Non ho ancora deciso. Voglio mettermi alla prova su uno o due Challenger e vedere se sono pronto per questo livello ”, ha dichiarato l’ex stella del circuito junior.