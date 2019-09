Firenze Tennis Cup – Trofeo Toscana Aeroporti / AGGIORNAMENTO: Qualificazioni completate, super martedì con 18 match

Sarà un super martedì, quello della Firenze Tennis Cup – Trofeo Toscana Aeroporti. La pioggia di lunedì ha costretto gli organizzatori a collocare tutti i match di primo turno in una sola giornata: con i primi due incontri di doppio, ci saranno ben diciotto le partite al CT Firenze 1898. Ce c’è davvero per tutti i gusti: sul Campo Centrale giocheranno, uno dopo l’altro, i nostri giovani: Giulio Zeppieri, Enrico Dalla Valle e Lorenzo Musetti. Ma non finisce qui: saranno in tutto ben undici gli azzurri in gara. Il clou è un match rinviato da lunedì, quello di Stefano Napolitano contro il baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz Garfia, classe 2003, seguito dall’ex n.1 del mondo Juan Carlos Ferrero. L’incontro chiuderà il programma, come secondo match dalle 17.15 sul Grandstand. In precedenza, da non perdere Moroni-Taberner (alle 10 sul Campo 5) e Quinzi-Popko (quarto match sul Campo 4). Lunedì, nel frattempo, si sono ultimati i due match di qualificazione. Erano le 22 passate quando Jules Okala superava in rimonta il nostro Riccardo Balzerani, mentre in precedenza un altro francese (Benjamin Bonzi) si era garantito il posto in tabellone. Balzerani è comunque stato ammesso in tabellone come lucky loser grazie al forfait di Carlos Berlocq. Il programma è iniziato alle 18 passate (dopo che al mattino si era giocato appena un game), ed è stato possibile grazie alla splendida tenuta dei campi del CT Firenze e al lavoro dello staff, che in poche ore ha reso praticabili dei campi che erano totalmente allagati. Adesso si può dire: la Firenze Tennis Cup – Trofeo Toscana Aeroporti è davvero partita.

FIRENZE TENNIS CUP – TROFEO TOSCANA AEROPORTI (46.600€, terra battuta)

Turno di Qualificazione

Benjamin Bonzi (FRA) b. Kiril Kivattsev (RUS) 7-6(2) 6-4

Jules Okala (FRA) b. Riccardo Balzerani (ITA) 3-6 6-4 6-1

CENTER COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Giulio Zeppieri vs Elliot Benchetrit

2. Blaz Kavcic vs [WC] Enrico Dalla Valle (non prima ore: 11:00)

3. [WC] Lorenzo Musetti vs [Q] Benjamin Bonzi

4. [Q] Jules Okala vs Sandro Ehrat

GRANDSTAND – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jelle Sels vs Marco Trungelliti

2. Daniel Gimeno-Traver vs Mario Vilella Martinez (non prima ore: 11:00)

3. [LL] Riccardo Balzerani vs Javier Barranco Cosano

4. Andrea Pellegrino vs Markus Eriksson

5. [4] Gerard Granollers / Pedro Martinez vs Javier Barranco Cosano / Daniel Gimeno-Traver (non prima ore: 17:15)

6. Stefano Napolitano vs [WC] Carlos Alcaraz

COURT 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alex Molcan vs Raul Brancaccio

2. Oriol Roca Batalla vs Nino Serdarusic (non prima ore: 11:00)

3. Filip Horansky vs Andrea Arnaboldi

4. Gianluigi Quinzi vs Dmitry Popko

COURT 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Gian Marco Moroni vs Carlos Taberner

2. Pedro Cachin vs Mohamed Safwat (non prima ore: 11:00)

3. Riccardo Bonadio vs [PR] Inigo Cervantes

4. [WC] Filippo Borella / Pietro Padovani vs [2] Tomislav Brkic / Ante Pavic