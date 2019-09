ATP Zhuhai e Chengdu: I Tabelloni di Qualificazione. C’è Thomas Fabbiano

ATP Zhuhai 250 | Cemento | $931.335

(1) Kwon, Soonwoo vs (Alt) Niesten, Miliaan

(WC) Hua, Runhao vs (6) Laaksonen, Henri

(2) Koepfer, Dominik vs (Alt) He, Yecong

(WC) Zhao, Zhao vs (7) Sugita, Yuichi

(3) Dzumhur, Damir vs Bolt, Alex

Oliveira, Goncalo vs (5) Schnur, Brayden

(4) Fabbiano, Thomas vs Ito, Tatsuma

Uchiyama, Yasutaka vs (8) Vesely, Jiri

ATP Chengdu 250 | Cemento | $1.096.575

(1) Majchrzak, Kamil vs Purcell, Max

Bourchier, Harry vs (8) Duckworth, James

(2) Gojowczyk, Peter vs Harris, Andrew

Santillan, Akira vs (7) Jung, Jason

(3) Popyrin, Alexei vs (WC) Gao, Xin

Istomin, Denis vs (5) Tomic, Bernard

(4) Klahn, Bradley vs Moriya, Hiroki

(WC) Cui, Jie vs (6) Harris, Lloyd