Itf città di Palermo: out i siciliani Tabacco, Gagliani e Pedone

Approdano in semifinale Paoletti e Rocchetti nel femminile

Tra i maschi avanza il romano Matteo Gigante

Entra nel vivo sui campi del Ct Palermo la quinta edizione del torneo itf junior maschile e femminile grado 3 città di Palermo. L’evento avrà il suo epilogo sabato 14 settembre con la disputa delle due finali.

Nel singolare maschile salutano il torneo i giocatori del Tc Vela Messina Giorgio Tabacco e Leonardo Gagliani i quali si sono arresi rispettivamente in tre set alla seconda testa di serie il polacco Mikolaj Lorens e in due allo slovacco Lukas Palovic.

Continua la marcia del mancino della Rome Tennis Academy Matteo Gigante, numero 3 del seeding che ha sconfitto 64 64 lo slovacco Lukas Palovic.

In semifinale, il tennista accompagnato a Palermo dal coach catanese Marco Gulisano, affronterà la testa di serie numero 1 del tabellone il magiaro Peter Sallay, classe 2001 numero 170 del ranking itf.

Nel singolare femminile invece un problema fisico ha costretto al ritiro a fine primo set (era sotto 6-1)la giocatrice del Ct Palermo Giorgia Pedone. Ad approfittarne è stata la perugina Matilde Paoletti.

Sorride la marchigiana Sofia Rocchetti classe 2002, brava a imporsi alla distanza a spese della spagnola Viktoria Jimenez. Dopo aver perso il primo set, ha vinto i restanti due per 63 64.

Escono di scena sia la testa di serie numero 1, la pugliese Eleonora Alvisi, sia la toscana Beatrice Ricci. Ad infrangere i sogni di gloria delle due azzurre sono state la rumena Ioana Zvoranu e la seconda testa di serie la viennese Elena Karner.

Venerdì 13 settembre di mattina le semifinali del singolare, nel pomeriggio le finali del doppio.

Ingresso libero all’impianto di viale del Fante.