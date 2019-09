Toni Nadal sul possibile aggancio di Rafael Nadal su Roger Federer negli Slam: “Federer ha 38 anni e, un giorno, l’età lo fermerà”

Toni Nadal (zio ed ex coach di Rafa) – già vede l’aggancio di Rafael Nadal su Roger Federer per numero di slam vinti.

«Federer ha 38 anni e, un giorno, l’età lo fermerà. Per lui è più facile giocare a Wimbledon, perchè gli scambi sono più brevi. La sconfitta con Dimitrov? Per noi è meglio che abbia perso, ma per il tennis è un peccato che il pubblico degli US Open non abbia avuto la possibilità di godersi una nuova sfida tra Federer e Rafael».

20 a 19. Il prossimo appuntamento con un Major è fissato per Melbourne in gennaio… Gli Australian Open modificheranno questa statistica?