Italiani nel World Tour Tennis Copertina, Future

Italiani nel World Tour: I risultati del 10 Settembre

10/09/2019 10:50 Nessun commento
Emiliano Maggioli nella foto
Emiliano Maggioli nella foto

M15 Tabarka – TDQ
Lorenzo Brunetti ITA vs. Ajay Pruthvi Nemakal IND # incontro dalle ore

ITF Tabarka
L. Brunetti
6
6
A. Nemakal
2
0
Vincitore: L. Brunetti
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Mattia Rossi ITA vs. Roland Stuurman NED ore

ITF Tabarka
M. Rossi
6
2
3
R. Stuurman
3
6
6
Vincitore: R. Stuurman
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Marco Zocastello SUI vs. Marco Miceli ITA [5] ore

ITF Tabarka
M. Zocastello
2
2
M. Miceli
6
6
Vincitore: M. Miceli
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M15 Cancun – TDQ
Moritz Trocker ITA vs. Julian Bradley IRL ore

Il match deve ancora iniziare



M25 Santa Margherita Di Pula – TDQ
Giulio Sassi SUI vs. Giulio Graziotti ITA 2 incontro dalle ore 14:00
Il match deve ancora iniziare

Louis Tessa FRA vs. Alessandro Ingarao ITA 3 incontro dalle ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

Gianmarco Ferrari ITA vs. Manfred Fellin ITA 2 incontro dalle ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

Emiliano Maggioli ITA vs. Adrian Obert GER 3 incontro dalle ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

Horst Rieder ITA [5] vs. Marcel Marlon Sudzum NED 2 incontro dalle ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

Gibril Diarra AUT vs. Alessandro Petrone ITA [2] 2 incontro dalle ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

Andrea Borroni ITA vs. Federico Bertuccioli ITA 3 incontro dalle ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

Andrea Gola ITA [3] vs. Pietro Orlando Fellin ITA [10] ore 14:00

ITF Santa Margherita Di Pula
A. Gola
30
5
P. Fellin [10]
15
3
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Federico Campana ITA [1] vs. Giannicola Misasi ITA [8] 2 incontro dalle ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

Pasquale De Giorgio ITA [2] vs. Giorgio Portaluri ITA ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

Giuseppe Tresca ITA [6] vs. Christian Fellin ITA [12] 2 incontro dalle ore 14:00

Il match deve ancora iniziare


M15 Cairo – TDQ
Nicolo Crespi ITA vs. Ashraf El Sayed EGY Non prima delle ore 11:00

ITF Cairo
N. Crespi
6
6
A. El Sayed
3
4
Vincitore: N. Crespi
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