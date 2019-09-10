Italiani nel World Tour: I risultati del 10 Settembre

Emiliano Maggioli nella foto
M15 Tabarka – TDQ
Lorenzo Brunetti vs. Ajay Pruthvi Nemakal # incontro dalle ore
ITF Tabarka
L. Brunetti
6
6
A. Nemakal
2
0
Vincitore: L. Brunetti
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Nemakal
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
A. Nemakal
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Nemakal
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
L. Brunetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Nemakal
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
A. Nemakal
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 1-2
L. Brunetti
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Mattia Rossi vs. Roland Stuurman ore
ITF Tabarka
M. Rossi
6
2
3
R. Stuurman
3
6
6
Vincitore: R. Stuurman
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Stuurman
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
M. Rossi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-5 → 3-5
R. Stuurman
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-4 → 2-5
M. Rossi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
1-4 → 2-4
M. Rossi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
R. Stuurman
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
M. Rossi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Rossi
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
R. Stuurman
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Rossi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
R. Stuurman
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
R. Stuurman
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Stuurman
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
R. Stuurman
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
R. Stuurman
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
M. Rossi
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Marco Zocastello vs. Marco Miceli [5] ore
ITF Tabarka
M. Zocastello
2
2
M. Miceli
6
6
Vincitore: M. Miceli
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Miceli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
M. Zocastello
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
M. Zocastello
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Zocastello
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
2-4 → 2-5
M. Zocastello
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-3 → 2-3
M. Miceli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 1-3
M. Zocastello
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
0-2 → 0-3
M15 Cancun – TDQ
Moritz Trocker vs. Julian Bradley ore
Il match deve ancora iniziare
M25 Santa Margherita Di Pula – TDQ
Giulio Sassi
vs. Giulio Graziotti 2 incontro dalle ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
Louis Tessa vs. Alessandro Ingarao 3 incontro dalle ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
Gianmarco Ferrari vs. Manfred Fellin 2 incontro dalle ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
Emiliano Maggioli vs. Adrian Obert 3 incontro dalle ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
Horst Rieder [5] vs. Marcel Marlon Sudzum 2 incontro dalle ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
Gibril Diarra vs. Alessandro Petrone [2] 2 incontro dalle ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
Andrea Borroni vs. Federico Bertuccioli 3 incontro dalle ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
Andrea Gola [3] vs. Pietro Orlando Fellin [10] ore 14:00
ITF Santa Margherita Di Pula
A. Gola
30
5
P. Fellin [10]•
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Gola
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
5-2 → 5-3
P. Fellin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
P. Fellin
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Gola
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
1-0 → 1-1
Federico Campana [1] vs. Giannicola Misasi [8] 2 incontro dalle ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
Pasquale De Giorgio [2] vs. Giorgio Portaluri ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
Giuseppe Tresca [6] vs. Christian Fellin [12] 2 incontro dalle ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Cairo – TDQ
Nicolo Crespi vs. Ashraf El Sayed Non prima delle ore 11:00
ITF Cairo
N. Crespi
6
6
A. El Sayed
3
4
Vincitore: N. Crespi
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Crespi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
5-4 → 6-4
A. El Sayed
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
N. Crespi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
N. Crespi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. El Sayed
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. El Sayed
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
N. Crespi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
A. El Sayed
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Crespi
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
N. Crespi
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. El Sayed
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
N. Crespi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
A. El Sayed
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
N. Crespi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
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