Bianca Andreescu è la Regima degli Us Open

La favola ora è completa. Bianca Andreescu (WTA 15) ha vinto gli US Open, sconfiggendo in due set la favorita Serena Williams (WTA 8) col punteggio di 6-4 7-5 in 1h41′ di gioco. Troppo fallosa la statunitense, che ha faticato tantissimo sia con il dritto che con il servizio per buona parte dell’incontro. Dal canto suo la canadese ha continuato a proporre il gioco spumeggiante che l’ha portata fino all’atto conclusivo fin sul 5-1 nella seconda frazione, prima di cedere alla pressione e farsi recuperare sul 5-5.

La nativa dell’Ontario ha poi riordinato le idee ed è riuscita a conquistare il decisivo break che le ha consegnato il primo slam della carriera e la seconda vittoria in una finale contro la 37enne dopo quella alla Rogers Cup. Per l’americana, che a Flushing Meadows ha trionfato a sei riprese in carriera, si tratta della seconda delusione di fila nella Grande Mela, dopo l’atto conclusivo perso nel 2018 contro Naomi Osaka (1) e lo sfogo contro l’arbitro Carlos Ramos.