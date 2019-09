Challenger Szczecin: Il Tabellone Principale. Diversi azzurri al via

(1/WC) Ramos-Vinolas, Albert vs Bye

Haerteis, Johannes vs Perchicot, Mathieu

Slobodchikov, Ronald vs Lindell, Christian

Bye vs (16) Bellucci, Thomaz

(10) Molleker, Rudolf vs Bye

Kopriva, Vit vs Jahn, Jeremy

Qualifier vs Vavassori, Andrea

Bye vs (8) Mager, Gianluca

(4) Carballes Baena, Roberto vs Bye

Vanneste, Jeroen vs Satral, Jan

Choinski, Jan vs Bega, Alessandro

Bye vs (15) Benchetrit, Elliot

(11) Bagnis, Facundo vs Bye

Tiurnev, Evgenii vs (WC) Michalski, Daniel

Gakhov, Ivan vs (WC) Drzewiecki, Karol

Bye vs (5) Andreozzi, Guido

(6) Giustino, Lorenzo vs Bye

Kovalik, Jozef vs Pavlasek, Adam

(WC) Cias, Pawel vs Torebko, Peter

Bye vs (9) Giannessi, Alessandro

(14) Lestienne, Constant vs Bye

Masur, Daniel vs Qualifier

Bonadio, Riccardo vs Pellegrino, Andrea

Bye vs (3) Kohlschreiber, Philipp

(7) Daniel, Taro vs Bye

Dalla Valle, Enrico vs Nejedly, Pavel

(WC) Kolasinski, Filip vs Wessels, Louis

Bye vs (12) Arguello, Facundo

(13) Vatutin, Alexey vs Bye

Lenz, Julian vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

Varillas, Juan Pablo vs Guinard, Manuel

Bye vs (2) Cecchinato, Marco