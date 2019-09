Il grottesco caso del torneo WTA 125 di New Haven

A seguito delle rinunce di Niculescu e Siegemund, entra, come LL, nel torneo WTA 125 di New Haven niente po’ po’ di meno di Rosalyn Small!

A parte il fatto che la Small non ha nemmeno giocato le qualificazioni, e non si capisce a che titolo entri, la nostra ineffabile Rosalyn è nota a chi si diletta di tennis per non aver MAI vinto un incontro in tutta la sua, diciamo così, carriera, un fenomenale bilancio di O W e 64 L in 8 anni di, ehm, professionismo!

La sua più eclatante performance è stata la sconfitta 6-0 6-1 subita da un’altro mito del tennis, Gail Falkenberg, all’epoca 69 anni!

Per inciso la nostra ineffabile Rosalyn ha, oggi 26 anni.

Come abbia fatto ad accedere al MD di questo torneo resta un mistero gaudioso, con la chicca di avere pure un bye al primo turno!

Non riesco a mettermi nei panni di serie professioniste come Larsson e Friedsam, che combattono per accedere al secondo turno, mentre la succitata Rosalyn è già lì grazie al bye!

Ragazzi, “Oggi le comiche” al confronto sembra “La corazzata Potemkin”.

Un Grazie a Carl autore della notizia