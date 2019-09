WTA 125 New Haven: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

WTA New Haven 125k C | Cemento | $162.480 – Parte Alta

(1) Gasparyan, Margarita vs Bye

Sebov, Katherine vs Lao, Danielle

Kiick, Allie vs Cepede Royg, Veronica

Bye vs (16) di Lorenzo, Francesca

(11) Watson, Heather vs Bye

Larsson, Johanna vs Friedsam, Anna-Lena

Loeb, Jamie vs (WC) Martinelli, Samantha

Bye vs (6) Sorribes Tormo, Sara

(4) Maria, Tatjana vs Bye

Broady, Naomi vs Arconada, Usue Maitane

Cepelova, Jana vs Sanchez, Maria

Bye vs (13) Niculescu, Monica

(9) Sharma, Astra vs Bye

Halbauer, Elizabeth vs Perez, Ellen

(WC) Giavara, Haley vs Flink, Varvara

Bye vs (8) Siegemund, Laura

WTA New Haven 125k C | Cemento | $162.480 – Parte Bassa

(5) Parmentier, Pauline vs Bye

Harrison, Catherine vs Stollar, Fanny

Jakupovic, Dalila vs Li, Ann

Bye vs (10) Bolsova, Aliona

(15) Lepchenko, Varvara vs Bye

Arruabarrena, Lara vs Qualifier

Duval, Victoria vs Chang, Sophie

Bye vs (3/WC) Davis, Lauren

(7) Blinkova, Anna vs Bye

Hibi, Mayo vs Cabrera, Lizette

Qualifier vs Savinykh, Valeria

Bye vs (12) Mchale, Christina

(14) Osuigwe, Whitney vs Bye

(WC) Elie, Jennifer vs Gibbs, Nicole

Gleason, Quinn vs Kobori, Momoko

Bye vs (2) Brady, Jennifer