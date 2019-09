Challenger Jinan: I risultati con il dettaglio del Day 1

Centre Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Renta Tokuda vs [WC] Yuquan Jin



CH Jinan Renta Tokuda [2] Renta Tokuda [2] 6 6 Yuquan Jin Yuquan Jin 1 3 Vincitore: R. TOKUDA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. Jin 0-0

2. Baptiste Crepatte vs Tsung-Hua Yang



CH Jinan Baptiste Crepatte Baptiste Crepatte 6 7 Tsung-Hua Yang Tsung-Hua Yang 4 6 Vincitore: B. CREPATTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 5-5* 5*-6 7-6* 6-6 → 7-6 T. Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 B. Crepatte 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Crepatte 15-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 T. Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 B. Crepatte 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Crepatte 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Yang 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Crepatte 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Crepatte 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Yang 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 B. Crepatte 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Yang 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-4 → 4-4 B. Crepatte 0-15 0-30 2-4 → 3-4 T. Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 B. Crepatte 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Yang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 B. Crepatte 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Yang 40-15 1-0 → 1-1 B. Crepatte 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Zhizhen Zhang vs [WC] Jie Cui



CH Jinan Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 2 6 6 Jie Cui Jie Cui 6 3 3 Vincitore: Z. ZHANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Cui 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Z. Zhang 40-0 ace ace 4-3 → 5-3 J. Cui 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Cui 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Z. Zhang 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 2-1 → 3-1 J. Cui 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 J. Cui 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Cui 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Cui 0-15 df 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 3-1 → 4-1 Z. Zhang 15-15 1-1 J. Cui 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Cui 0-15 15-15 40-15 2-5 → 2-6 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 J. Cui 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 J. Cui 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 40-40 0-0

4. Ze Zhang vs [Alt] Fajing Sun



CH Jinan Ze Zhang Ze Zhang 6 6 Fajing Sun Fajing Sun 3 4 Vincitore: Z. ZHANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 F. Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 F. Sun 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Sun 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Sun 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 F. Sun 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-2 → 4-2 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 F. Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Sun 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Evan Song vs [WC] Runhao Hua



CH Jinan Evan Song [1] Evan Song [1] 6 6 Runhao Hua Runhao Hua 3 4 Vincitore: E. SONG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Song 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 E. Song 4-3 R. Hua 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 E. Song 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Hua 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Song 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 R. Hua 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Song 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Hua 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Song 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 R. Hua 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 E. Song 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 R. Hua 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 E. Song 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 R. Hua 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 E. Song 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 3-0 R. Hua 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Song 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Di Wu vs Collin Altamirano (non prima ore: 06:30)



CH Jinan Di Wu Di Wu 6 6 Collin Altamirano Collin Altamirano 4 4 Vincitore: D. WU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Altamirano 0-15 0-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 5-3 → 5-4 D. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 C. Altamirano 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 D. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 C. Altamirano 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 D. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Altamirano 15-0 15-15 30-15 ace 2-0 → 2-1 D. Wu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 C. Altamirano 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Wu 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Altamirano 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Altamirano 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 D. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 C. Altamirano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Wu 15-0 30-0 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Altamirano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 C. Altamirano 0-15 0-30 15-40 0-0 → 1-0

3. [WC] Yecong He vs [WC] Xin Gao (non prima ore: 08:00)



CH Jinan Yecong He Yecong He 6 6 Xin Gao Xin Gao 1 4 Vincitore: Y. HE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 X. Gao 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Y. He 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 X. Gao 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Y. He 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 X. Gao 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 Y. He 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 X. Gao 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Y. He 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 X. Gao 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. He 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 X. Gao 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Y. He 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 X. Gao 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-1 → 4-1 Y. He 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 X. Gao 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. He 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 X. Gao 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

4. Igor Sijsling vs Goncalo Oliveira



CH Jinan Igor Sijsling Igor Sijsling 3 2 Goncalo Oliveira Goncalo Oliveira 6 6 Vincitore: G. OLIVEIRA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Oliveira 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 I. Sijsling 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-3 → 2-4 I. Sijsling 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 I. Sijsling 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 G. Oliveira 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 I. Sijsling 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 I. Sijsling 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 I. Sijsling 15-0 30-0 30-15 ace 2-3 → 3-3 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Sijsling 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 G. Oliveira 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Sijsling 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-1 → 1-1 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Yunseong Chung vs Kaichi Uchida



CH Jinan Yunseong Chung Yunseong Chung 2 4 Kaichi Uchida Kaichi Uchida 6 6 Vincitore: K. UCHIDA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Uchida 0-0

2. Shintaro Imai vs Chun-hsin Tseng



CH Jinan Shintaro Imai Shintaro Imai 5 6 2 Chun-hsin Tseng Chun-hsin Tseng 7 4 6 Vincitore: C. TSENG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Imai 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Imai 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 S. Imai 1-2 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Imai 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7

3. Aleksandar Vukic vs James Ward