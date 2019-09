Us Open: Matteo Berrettini centra l’accesso agli ottavi di finale

Us Open 2019

Matteo Berrettini accede agli ottavi di finale degli Us Open.

Il 23enne romano, numero 25 del ranking mondiale e 24esima testa di serie al terzo turno ha sconfitto per 64 64 67(3) 76(2), dopo oltre tre ore e mezza di lotta, l’australiano Alexei Popyrin, vent’anni da Sydney, numero 105 Atp, alla sua prima partecipazione al main daw degli Us Open.

Prossimo avversario per lui il russo Andrey Rublev, numero 43 del ranking mondiale, che a New York ha raggiunto i quarti due anni fa. Ha superato l’australiano Nick Kyrgios, numero 30 Atp e 28esima testa di serie, in tre set tiratissimi 7-6(5) 7-6(5) 6-3.

Us Open – 3° Turno

4°INC M. Berrettini vs A. Popyrin