Us Open: Carla Suarez Navarro multata per prestazione non professionale

Us Open 2019

Carla Suarez Navarro multata di 40 000$ per “prestazione non professionale” nella sua partita di primo turno, in cui si ritirò contro Babos dopo aver perso il primo set.

CSN è sempre stata considerata da tutti un raro esempio di correttezza e sportività, in campo e fuori, e la multa fa quindi ben più rumore di altri casi.

Purtroppo Carlita rischia di essere vittima della sua stessa sincerità, avendo pubblicamente dichiarato che prima della partita nutriva dei dubbi sulla sua capacità di stare in campo, e questo rischia di giustificare, almeno sul piano legale, la sanzione.

