Us Open: sei teste di serie eliminate al primo turno del torneo femminile

Sono solamente sei le giocatrici incluse tra le teste di serie ad essere state eliminate al primo turno del singolare femminile degli Us Open 2019. Proseguono la propria corsa nell’ultimo Slam stagionale le prime dieci favorite, mentre saluta la manifestazione all’esordio la numero 11 Sloane Stephens, battuta a sorpresa dalla russa Anna Kalinskaya per 6-3 6-4. Niente da fare per Angelique Kerber e Garbine Muguruza, sconfitte rispettivamente da Kristina “Kiki” Mladenovic e Alison Riske.

Subito eliminate anche Caroline Garcia (6-7 2-6 contro la tunisina Jabeur) e Barbora Strycova (ko 6-1 al terzo con la spagnola Bolsova Zadoinov). Si è ritirata al termine del primo set perso 6-2, invece, Carla Suarez Navarro contro l’ungherese Timea Babos.

TESTE DI SERIE ELIMINATE AL PRIMO TURNO

Sloane Stephens (11) – battuta da Anna Kalinskaya

Angelique Kerber (14) – battuta da Kristina Mladenovic

Garbine Muguruza (24) – battuta da Alison Riske

Caroline Garcia (27) – battuta da Ons Jabeur

Carla Suarez Navarro (28) – battuta da Timea Babos

Barbora Strycova (31) – battuta da Aliona Bolsova Zadoinov