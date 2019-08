US Open: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 1

Us Open 2019 - Day 1

Us Open – 1° Turno

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

Z. Diyas vs A. Barty



Il match deve ancora iniziare

N. Djokovic vs R. Carballes Baena



Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

S. Williams vs M. Sharapova



R. Federer vs S. Nagal



Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

T. Martincova vs Ka. Pliskova



P. Gunneswaran vs D. Medvedev



S. Zheng vs V. Williams



Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

S. Wawrinka vs J. Sinner



M. Doi vs M. Keys



Grandstand – Ore: 17:00

M. Trungelliti vs K. Nishikori



A. Kerber vs K. Mladenovic



S. Querrey vs J.I. Londero



S. Kenin vs C. Vandeweghe



Court 17 – Ore: 17:00

J. Konta vs D. Kasatkina



F. Fognini vs R. Opelka



E. Svitolina vs W. Osuigwe



T. Fritz vs F. Lopez



Court 5 – Ore: 17:00

E. Bouchard vs A. Sevastova



E. Alexandrova vs S. Stosur



Z. Svajda vs P. Lorenzi



N. Jarry vs M. Raonic



Court 10 – Ore: 17:00

C. Garcia vs O. Jabeur



A. Mannarino vs D. Evans



G. Barrere vs C. Norrie



C. Dolehide vs Q. Wang



Court 13 – Ore: 17:00

T. Berdych vs J. Brooksby



S. Kwon vs H. Dellien



V. Golubic vs S. Zhang



L. Zhu vs X. Wang



Court 4 – Ore: 17:00

P. Martic vs T. Zidansek



M. Niculescu vs D. Yastremska



C. Moutet vs D. Goffin



Y. Nishioka vs M. Giron



Court 6 – Ore: 17:00

M. Fucsovics vs N. Basilashvili



I. Jorovic vs I. Swiatek



S. Peng vs V. Lepchenko



G. Pella vs P. Carreno Busta



Court 7 – Ore: 17:00

C. Garin vs C. Eubanks



E. Rybakina vs K. Muchova



B. Coric vs E. Donskoy



C. McNally vs T. Bacsinszky



Court 8 – Ore: 17:00

M. Puig vs R. Peterson



P. Herbert vs A. de Minaur



D. Koepfer vs J. Munar



Court 9 – Ore: 17:00

M. Bolkvadze vs B. Pera



J. Cepelova vs S. Hsieh



P. Kohlschreiber vs L. Pouille



R. Berankis vs J. Vesely



Court 11 – Ore: 17:00

T. Monteiro vs B. Klahn



L. Davis vs J. Larsson



A. Seppi vs G. Dimitrov



M. Frech vs L. Siegemund



Court 12 – Ore: 17:00

D. Kudla vs J. Tipsarevic



A. Sasnovich vs J. Brady



M. Sakkari vs C. Giorgi



J. Sock vs P. Cuevas



Court 14 – Ore: 17:00

A. Bogdan vs H. Dart



M. Gasparyan vs P. Hon



L. Djere vs M. Kecmanovic



H. Hurkacz vs J. Chardy



Court 15 – Ore: 17:00

S. Darcis vs D. Lajovic



F. Ferro vs D. Gavrilova



V. Kuzmova vs A. Van Uytvanck



E. Benchetrit vs D. Dzumhur



