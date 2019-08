Us Open: Il Tabellone Principale Maschile (Compresi i qualificati)

Us Open – Parte Alta

(1) N. Djokovic vs R. Carballes Baena

S. Querrey vs J.I. Londero

D. Kudla vs J. Tipsarevic

S. Darcis vs (27) D. Lajovic

(23) S. Wawrinka vs J. Sinner

H. Hurkacz vs J. Chardy

L. Djere vs M. Kecmanovic

Z. Svajda vs (16) K. Anderson

(11) F. Fognini vs R. Opelka

D. Koepfer vs J. Munar

T. Berdych vs J. Brooksby

M. Fucsovics vs (17) N. Basilashvili

(26) T. Fritz vs F. Lopez

Y. Nishioka vs M. Giron

S. Kwon vs H. Dellien

P. Gunneswaran vs (5) D. Medvedev

(3) R. Federer vs S. Nagal

E. Benchetrit vs D. Dzumhur

A. Mannarino vs D. Evans

P. Kohlschreiber vs (25) L. Pouille

(19) G. Pella vs P. Carreno Busta

R. Berankis vs J. Vesely

G. Barrere vs C. Norrie

C. Moutet vs (15) D. Goffin

(12) B. Coric vs E. Donskoy

A. Seppi vs G. Dimitrov

J. Sock vs P. Cuevas

N. Jarry vs (21) M. Raonic

(31) C. Garin vs C. Eubanks

P. Herbert vs A. de Minaur

T. Monteiro vs B. Klahn

M. Trungelliti vs (7) K. Nishikori

Us Open -Parte Bassa

(8) S. Tsitsipas vs A. Rublev

B. Fratangelo vs G. Simon

A. Hoang vs L. Mayer

S. Johnson vs (28) N. Kyrgios

(24) M. Berrettini vs R. Gasquet

J. Sousa vs J. Thompson

A. Popyrin vs F. Delbonis

M. Kukushkin vs (10) R. Bautista Agut

(13) G. Monfils vs A. Ramos-Vinolas

U. Humbert vs M. Copil

H. Laaksonen vs M. Cecchinato

D. Shapovalov vs (18) F. Auger-Aliassime

(30) K. Edmund vs P. Andujar

L. Sonego vs M. Granollers

A. Bublik vs S. Giraldo

T. Fabbiano vs (4) D. Thiem

(6) A. Zverev vs R. Albot

I. Karlovic vs F. Tiafoe

J. Kovalik vs A. Bedene

B. Schnur vs (29) B. Paire

(20) D. Schwartzman vs R. Haase

L. Harris vs E. Gerasimov

J. Tsonga vs T. Sandgren

V. Pospisil vs (9) K. Khachanov

(14) J. Isner vs G. Garcia-Lopez

J. Struff vs C. Ruud

F. Krajinovic vs C. Stebe

M. Klizan vs (22) M. Cilic

(32) F. Verdasco vs T. Kamke

H. Chung vs E. Escobedo

T. Kokkinakis vs I. Ivashka

J. Millman vs (2) R. Nadal