Muore il figlio 16 enne dell’ex tennista Karim Alami

Molti ricorderanno il nome di Karim Alami, un nome di spicco verso la fine degli anni ’90, vincitore di due titoli ATP (Atlanta e Palermo) e con la posizione n. 25 come best ranking.

Uno dei più grandi alfieri del tennis marocchino, è ora direttore del torneo di Doha.

Tuttavia alcuni giorni fa ha ricevuto una delle peggiori notizie possibili, la morte di suo figlio sedicenne, Yanis, a causa di un incidente in moto. Un tragico evento per una delle migliori racchette africane della storia. Riposa in pace.