Resoconto dall’Aquila: Gianluigi Quinzi ““Sono molto contento, anche perché recentemente mi sono dovuto fermare un mese per un problema al piede” (con il programma di domani)

Comincia alla grande l’avventura di Gianluigi Quinzi agli Internazionali di Tennis Città dell’Aquila | Aterno Gas & Power Tennis Cup, quarto Challenger del 2019 targato MEF Tennis Events. Sul campo Grandstand del Circolo Tennis L’Aquila “Peppe Verna” il marchigiano classe ’96 ha eliminato il colombiano Alejandro Gonzalez con il punteggio di 6-3 6-1 in appena 67 minuti di gioco, disputando un match convincente dall’inizio alla fine.

Quinzi: “Fisicamente mi sento molto bene” – Dopo il successo “GQ” ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Sono molto contento, anche perché recentemente mi sono dovuto fermare un mese per un problema al piede. Ho giocato deciso, con convinzione e tanta voglia di vincere, e l’ho portata a casa. Come mi sento fisicamente? Molto bene, finalmente: ho lavorato intensamente con il mio preparatore atletico per riuscire a tornare in campo nelle migliori condizioni possibili. Ora l’obiettivo è giocare gli scambi con maggiore aggressività”.

Vavassori nel tabellone principale – Missione qualificazione raggiunta da parte di Andrea Vavassori, che si è imposto su Gian Marco Ortenzi, all’esordio nel circuito Challenger, con il punteggio di 7-5 6-4. Accede al tabellone principale del torneo anche il colombiano (italiano d’adozione) Cristian Rodriguez, giustiziere dello spagnolo David Vega Hernandez dopo una lunga battaglia conclusa per 6-7 6-4 7-5. Saluta L’Aquila Lorenzo Musetti, sconfitto in due set dall’uzbeko Khumoyun Sultanov, così come Riccardo Bonadio, battuto dal tedesco Johannes Haerteis. Buona la prima anche per il tedesco Peter Torebko, l’estone Jurgen Zopp, l’argentino Juan Pablo Ficovich e il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Carlos Taberner si aggiudica infine il derby spagnolo contro Daniel Gimeno-Traver con lo score di 7-6 7-5.

Pietrucci: “Magnifico evento” – Estremamente emozionato per l’inizio della manifestazione Pierpaolo Pietrucci, Presidente del Circolo Tennis L’Aquila “Peppe Verna”: “Mi vengono in mente due parole, magnifico e straordinario. Nella prima giornata di gare la nostra comunità ha risposto alla grande. Siamo nel decennale del terremoto, questo evento si pone a cavallo tra la disgrazia e la voglia di rinascita. Sarà una settimana entusiasmante per L’Aquila e per tutto l’Abruzzo. Inoltre ci troviamo in un circolo ricco di storia, che l’anno prossimo compirà 90 anni: per l’occasione abbiamo deciso con il direttivo di restituire alla città il Campo Internazionale, utilizzato in passato da tantissimi giovani. L’inaugurazione è stato un momento particolarmente toccante, avvalorato dalla presenza di un astro nascente come Lorenzo Musetti e di un giocatore di casa come Gianluca Di Nicola”.

