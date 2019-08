Masters 1000 Cincinnati: Primo trionfo per Daniil Medvedev

Daniil Medvedev ha conquistato a Cincinnati il suo quinto titolo ATP superando in finale David Goffin e da lunedì sarà numero cinque delle classifiche mondiali. Il giovane russo, che in semifinale aveva fatto fuori Novak Djokovic, si è sbarazzato anche del belga in soli due set, con i parziali di 7-6 (7/3) 6-4.

Il 23enne è partito forte e si è portato sul 4-1, ma si è fatto rimontare ed ha avuto bisogno del tie-break per far suo il primo set. Nella seconda frazione, dopo un break nel primo game, a Medvedev è bastato gestire i propri turni di battuta dagli attacchi del 28enne per conquistare il Masters dell’Ohio. Per il nativo di Mosca si tratta del primo titolo di livello Masters 1000, dopo che nella Rogers Cup era stato superato in finale da Rafa Nadal (2) nella sua prima finale .

La partita punto per punto