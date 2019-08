Summer Cup: ITF Junior – Federica Sacco vince nel doppio nel G3 in Polonia

Settimana con tornei solo di grado minore e pochi risultati importanti ottenuti da tennisti italiani. L’unica vittoria della settimana è arrivata da Federica Sacco che ha vinto il doppio nel torneo J3 che si è disputato in Polonia, giocando in coppia con la polacca Weronika Baszac. Nello stesso torneo, in singolare, secondo turno per la stessa Federica Sacco e, nel maschile, primo turno per Alberto Orso, mentre non ha superato le qualificazioni Leonardo Gagliani.

In Germania, torneo J3, nel femminile, semifinale per Sofia Rocchetti, quarti di finale per Matilde Paoletti, secondo turno per Giorgia Pedone e Beatrice Ricci, primo turno per Federica Trevisan e Carlotta Mencaglia, non ha superato le quali Sveva Bernardi. Nel maschile secondo turno per Leonardo Malgaroli e primo turno per Mattia Bernardi, non ha superato le quali Daniel Bagnolini.

In Belgio, torneo J4, secondo turno per Gabriele Camilli, Gilberto Casucci e Mattia D’Orazi, non hanno superato le quali Niccolò Baroni e Simone Denti.

In Slovenia, torneo J4, terzo turno per Alessio Tramontin, secondo turno per Lorenzo Ferri e Leonardo Biasolo, primo turno per Jonas Greif, non ha superato le quali Marco Mania. Nel femminile terzo turno per Camilla Zanolini, secondo turno per Carlotta Moccia, Anna Peres, Emma Pedretti e Nicole Teodosescu, primo turno per Alice Delucca, non hanno superato le quali Lena Untertirifaller, Margherita Dapunt, Giulia Peres, Lara Pfeifer e Caterina Pantoli.

In Macedonia (torneo J5) nel femminile, quarti di finale per Virginia Ferrara, terzo turno per Denise Valente e Andrea Artimedi, non si è qualificata Julia Peer. Nel doppio finale per la coppia Ferrara-Velente. Nel maschile dello stesso torneo secondo turno per Pietro Pampanin, non si sono qualificati Leonardo Passafiume, Lorenzo D’Annibale e Lorenzo Macioce.

In Finlandia (torneo J5), secondo turno per Paolo Rosati, non si è qualificato Marco Rosati. In Slovacchia (torneo J5), quarti di finale per Mariano Tammaro, non si sono qualificati Lorenzo Pisano e Jacopo Denitto. Infine in Portogallo (sempre J5), secondo turno per Gianrocco de Filippo, primo turno per Filippo di Perna, non si sono qualificati Gianmarco Gandolfi e Luca Giordano.

Paolo Angella